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Como é a mansão de R$ 12 milhões de Sthefane Matos colocada à venda na Bahia

Imóvel de luxo em condomínio famoso da Grande Salvador tem piscina com cascata, ponte privativa, academia e suíte gigante com banheira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:00

Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões
Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões Crédito: Reprodução

Sthefane Matos e Kevi Jonny decidiram colocar à venda a mansão milionária onde viviam na Bahia. O imóvel, avaliado em R$ 12 milhões, fica no condomínio Encontro das Águas, um dos mais luxuosos da Região Metropolitana de Salvador.

O casal apresentou os detalhes da residência em um vídeo publicado nas redes sociais, entrando na brincadeira ao se apresentarem como “corretores de imóveis de alto padrão”. Mas o que realmente chamou atenção foi o tamanho e a estrutura da propriedade.

A mansão possui sala ampla integrada, cozinha espaçosa com despensa, suítes luxuosas e uma área de lazer que lembra resort particular. Um dos principais destaques é a suíte master, equipada com closet gigante e banheiro com banheira.

Mansão de Sthefane Matos

Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões por Reprodução
Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões por Reprodução
Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões por Reprodução
Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões por Reprodução
Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões por Reprodução
Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões por Reprodução
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Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões por Reprodução
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Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões por Reprodução
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Mansão de Sthefane Matos e Kevi Jonny na Bahia tem piscina com cascata e vale R$ 12 milhões por Reprodução

Na parte externa, o imóvel impressiona pela piscina com cascata e ponte decorativa, além de espaço gourmet completo para eventos e confraternizações. A casa ainda conta com salão de festas privativo e academia própria.

As imagens divulgadas mostram uma decoração contemporânea, marcada por ambientes claros, pé-direito alto, iluminação sofisticada e grandes áreas de convivência. O paisagismo ao redor da piscina também virou assunto entre os seguidores do casal.

A venda da mansão acontece meses após a mudança de Sthefane Matos e Kevi Jonny para São Paulo. Segundo a influenciadora, a decisão foi motivada pela nova fase profissional da marca Beleza Rara e pelos compromissos empresariais na capital paulista.

O condomínio Encontro das Águas é conhecido por reunir imóveis de alto luxo, segurança reforçada, grandes terrenos e moradores famosos na Bahia. Casas da região costumam alcançar valores milionários justamente pela exclusividade e pela estrutura oferecida.

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Casa dos Famosos

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