ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

O segredo da alimentação que melhora os resultados na academia, e quase ninguém percebeu ainda

O aliado silencioso que pode melhorar seu desempenho sem esforço extra



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:31

Muito além da academia: o que você come pode mudar seus resultados Crédito: Pexels

O interesse por melhorar o desempenho físico vai muito além do treino, e um nutriente específico tem ganhado destaque por potencializar os resultados de quem se exercita: o ômega 3.

Presente em alimentos como peixes e sementes, ele vem sendo apontado como um aliado importante não só para a saúde geral, mas também para quem busca mais energia, recuperação e rendimento nas atividades físicas.

O nutriente que pode mudar seu treino 1 de 6

O que é o ômega 3 e por que é importante

O ômega 3 é um tipo de gordura considerada “ boa”, essencial para o funcionamento do organismo. Como o corpo não produz esse nutriente sozinho, ele precisa ser obtido por meio da alimentação ou suplementação.

Entre suas funções, estão a regulação de processos inflamatórios, o suporte ao sistema cardiovascular e a atuação no funcionamento do cérebro.

Mas é na relação com o exercício físico que ele tem chamado mais atenção recentemente.

Como ele impacta o desempenho físico

Durante a prática de exercícios, especialmente os mais intensos, o corpo passa por um desgaste natural. É nesse ponto que o ômega 3 pode fazer diferença:

Ajuda a reduzir inflamações causadas pelo esforço físico

Contribui para uma recuperação muscular mais rápida

Pode melhorar a eficiência das células na absorção de nutrientes

Auxilia no desempenho geral ao longo do tempo

Menos odor e mais recuperação

Outro ponto que chama atenção é o impacto na recuperação pós-treino, isso significa menos desconforto no dia seguinte e mais consistência na rotina de exercícios. Pesquisas também apontam que ele pode contribuir para a manutenção da massa muscular e melhorar a resposta do sistema imunológico após atividades intensas.

Na prática, isso se traduz em um corpo mais preparado para lidar com o esforço físico.

Onde encontrar o nutriente

Esse nutriente pode ser encontrado em alimentos como salmão, sardinha, atum, além de sementes como linhaça e chia. Para algumas pessoas, a suplementação também pode ser indicada, principalmente quando a ingestão da alimentação não é suficiente, mas isso deve sempre ser orientado por um profissional de saúde.

Um aliado além do treino