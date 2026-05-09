O segredo da alimentação que melhora os resultados na academia, e quase ninguém percebeu ainda

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:31
O interesse por melhorar o desempenho físico vai muito além do treino, e um nutriente específico tem ganhado destaque por potencializar os resultados de quem se exercita: o ômega 3.
Presente em alimentos como peixes e sementes, ele vem sendo apontado como um aliado importante não só para a saúde geral, mas também para quem busca mais energia, recuperação e rendimento nas atividades físicas.
O nutriente que pode mudar seu treino
O ômega 3 é um tipo de gordura considerada “ boa”, essencial para o funcionamento do organismo. Como o corpo não produz esse nutriente sozinho, ele precisa ser obtido por meio da alimentação ou suplementação.
Entre suas funções, estão a regulação de processos inflamatórios, o suporte ao sistema cardiovascular e a atuação no funcionamento do cérebro.
Mas é na relação com o exercício físico que ele tem chamado mais atenção recentemente.
Durante a prática de exercícios, especialmente os mais intensos, o corpo passa por um desgaste natural. É nesse ponto que o ômega 3 pode fazer diferença:
Outro ponto que chama atenção é o impacto na recuperação pós-treino, isso significa menos desconforto no dia seguinte e mais consistência na rotina de exercícios. Pesquisas também apontam que ele pode contribuir para a manutenção da massa muscular e melhorar a resposta do sistema imunológico após atividades intensas.
Na prática, isso se traduz em um corpo mais preparado para lidar com o esforço físico.
Esse nutriente pode ser encontrado em alimentos como salmão, sardinha, atum, além de sementes como linhaça e chia. Para algumas pessoas, a suplementação também pode ser indicada, principalmente quando a ingestão da alimentação não é suficiente, mas isso deve sempre ser orientado por um profissional de saúde.
Além dos benefícios para quem pratica exercícios, o omega 3 também contribui para a saúde de forma geral: