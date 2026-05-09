Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O segredo da alimentação que melhora os resultados na academia, e quase ninguém percebeu ainda

O aliado silencioso que pode melhorar seu desempenho sem esforço extra

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:31

Muito além da academia: o que você come pode mudar seus resultados
Muito além da academia: o que você come pode mudar seus resultados Crédito: Pexels

O interesse por melhorar o desempenho físico vai muito além do treino, e um nutriente específico tem ganhado destaque por potencializar os resultados de quem se exercita: o ômega 3.

Presente em alimentos como peixes e sementes, ele vem sendo apontado como um aliado importante não só para a saúde geral, mas também para quem busca mais energia, recuperação e rendimento nas atividades físicas.

O nutriente que pode mudar seu treino

Tudo começa com a busca por mais energia nos treinos por Pexels
Nem sempre o problema está no esforço, mas na recuperação por Pexels
Um nutriente específico começa a ganhar atenção nesse processo por Pexels
Ele atua de forma discreta, mas com impacto no corpo por Pexels
E o resultado vai além do treino, refletindo na saúde como um todo por Pexels
Os efeitos aparecem na consistência e no rendimento por Pexels
1 de 6
Tudo começa com a busca por mais energia nos treinos por Pexels

O que é o ômega 3 e por que é importante

O ômega 3 é um tipo de gordura considerada “ boa”, essencial para o funcionamento do organismo. Como o corpo não produz esse nutriente sozinho, ele precisa ser obtido por meio da alimentação ou suplementação.

Entre suas funções, estão a regulação de processos inflamatórios, o suporte ao sistema cardiovascular e a atuação no funcionamento do cérebro.

Mas é na relação com o exercício físico que ele tem chamado mais atenção recentemente.

Como ele impacta o desempenho físico

Durante a prática de exercícios, especialmente os mais intensos, o corpo passa por um desgaste natural. É nesse ponto que o ômega 3 pode fazer diferença: 

  • Ajuda a reduzir inflamações causadas pelo esforço físico
  • Contribui para uma recuperação muscular mais rápida
  • Pode melhorar a eficiência das células na absorção de nutrientes
  • Auxilia no desempenho geral ao longo do tempo 

Menos odor e mais recuperação

Outro ponto que chama atenção é o impacto na recuperação pós-treino, isso significa menos desconforto no dia seguinte e mais consistência na rotina de exercícios. Pesquisas também apontam que ele pode contribuir para a manutenção da massa muscular e melhorar a resposta do sistema imunológico após atividades intensas.

Na prática, isso se traduz em um corpo mais preparado para lidar com o esforço físico.

Onde encontrar o nutriente

Esse nutriente pode ser encontrado em alimentos como salmão, sardinha, atum, além de sementes como linhaça e chia. Para algumas pessoas, a suplementação também pode ser indicada, principalmente quando a ingestão da alimentação não é suficiente, mas isso deve sempre ser orientado por um profissional de saúde.

Um aliado além do treino

Além dos benefícios para quem pratica exercícios, o omega 3 também contribui para a saúde de forma geral: 

  • Ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares
  • Atua no equilíbrio do organismo
  • Pode impactar positivamente a disposição no dia a dia 

Tags:

Dicas Alimentação Saudável

Mais recentes

Imagem - Depois de meses difíceis, 3 signos finalmente entram em uma fase mais leve hoje (9 de maio) e deixam para trás um peso emocional antigo

Depois de meses difíceis, 3 signos finalmente entram em uma fase mais leve hoje (9 de maio) e deixam para trás um peso emocional antigo
Imagem - Vão reatar? Janete perdoa Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (9 de maio); veja resumo

Vão reatar? Janete perdoa Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (9 de maio); veja resumo
Imagem - Chocolate amargo e meio amargo vão acabar no Brasil? Entenda a nova regra

Chocolate amargo e meio amargo vão acabar no Brasil? Entenda a nova regra