Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maré de sorte: 'A Justiça' sugere momento de equilíbrio e decisões mais conscientes na rotina

Leitura aponta fase de reflexão sobre escolhas, consequências e relações do dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05:00

Carta “A Justiça” reforça equilíbrio, responsabilidade e decisões mais conscientes na rotina
Carta “A Justiça” reforça equilíbrio, responsabilidade e decisões mais conscientes na rotina Crédito: Imagem gerada por IA

A carta “A Justiça” aparece como símbolo do dia em leituras de Tarot voltadas ao comportamento e à vida cotidiana. Associada ao equilíbrio, à responsabilidade e à busca por clareza, ela costuma surgir em momentos em que decisões importantes precisam ser tomadas com mais racionalidade e menos impulso.

No Tarot, a carta representa a necessidade de enxergar situações com honestidade, inclusive aquelas que costumam ser ignoradas na correria da rotina. O simbolismo da imagem, normalmente ligado à balança e à ideia de medida, reforça reflexões sobre consequências e responsabilidade pessoal.

A leitura sugere um período favorável para rever atitudes, reorganizar prioridades e observar relações de maneira mais prática. Em tempos marcados por excesso de informação e respostas imediatas, a energia da carta representa justamente o oposto da pressa.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Interpretações do Tarot associam “A Justiça” a conversas pendentes, acordos e decisões que exigem maturidade emocional. Isso pode aparecer em situações simples do cotidiano, como colocar limites em relações desgastadas, rever gastos impulsivos ou até encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

A carta também costuma dialogar com o sentimento de exaustão provocado pela sensação constante de cobrança. Em muitos casos, a dificuldade não está apenas na quantidade de tarefas, mas na incapacidade de estabelecer prioridades claras no meio da rotina acelerada.

Outro ponto frequentemente ligado à carta é a importância da coerência. A leitura simbólica sugere observar se atitudes e discursos estão caminhando na mesma direção, especialmente em relações afetivas e profissionais.

Mesmo sendo cercado por simbolismos e interpretações diferentes, o Tarot segue despertando interesse justamente por funcionar como ferramenta de reflexão sobre experiências comuns da vida contemporânea. Mais do que prever acontecimentos, a proposta costuma estar ligada à observação de comportamentos e ciclos emocionais.

No fim, “A Justiça” aparece menos como promessa de respostas imediatas e mais como um convite para desacelerar antes de tomar decisões importantes em meio ao barulho cotidiano.

Tags:

Signos Tarot

Mais recentes

Imagem - O universo promete colocar Áries, Gêmeos, Virgem e Sagitário em destaque hoje (13 de maio), com força, reconhecimento e decisões que podem mudar tudo

O universo promete colocar Áries, Gêmeos, Virgem e Sagitário em destaque hoje (13 de maio), com força, reconhecimento e decisões que podem mudar tudo
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos' - a reflexão de Marco Aurélio sobre mente e rotina

Frase do dia da Filosofia: 'A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos' - a reflexão de Marco Aurélio sobre mente e rotina
Imagem - A história da mulher negra que morreu de câncer em 1951 e tem células imortais que salvam milhares de pessoas no mundo até hoje

A história da mulher negra que morreu de câncer em 1951 e tem células imortais que salvam milhares de pessoas no mundo até hoje