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Como é a mansão de José Loreto, que tem orquidário, sauna e vista para Pedra da Gávea

Ator de “Avenida Brasil” mora em imóvel de 600 m² no Rio de Janeiro desde 2020

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 15:00

Casa de José Loreto
Casa de José Loreto Crédito: Reprodução

O ator José Loreto, conhecido pelo papel de Darkson em Avenida Brasil, vive em uma mansão de cerca de 600 metros quadrados no bairro do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel ganhou destaque nas redes sociais após novos registros compartilhados pelo artista.

A casa fica em uma área cercada pela natureza e tem vista privilegiada para a Pedra da Gávea, um dos cartões-postais da cidade. Loreto mora no local desde 2020 e foi reformando o espaço aos poucos até concluir as obras em 2024.

Casa de José Loreto

Casa de José Loreto por Reprodução
Casa de José Loreto por Reprodução
Casa de José Loreto por Reprodução
Casa de José Loreto por Reprodução
Casa de José Loreto por Reprodução
Casa de José Loreto por Reprodução
Casa de José Loreto por Reprodução
Casa de José Loreto por Reprodução
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Casa de José Loreto por Reprodução
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Casa de José Loreto por Reprodução

Entre os destaques do imóvel estão piscina, sauna, área para meditação, sala de ensaios, espaço para atividades físicas e até um orquidário. A decoração mistura madeira aparente, telhas de cerâmica e elementos que lembram uma casa de campo.

Praticante de ioga, o ator também criou ambientes voltados para exercícios e momentos de relaxamento. O jardim amplo e cercado por árvores costuma aparecer em fotos publicadas nas redes sociais, assim como a área de lazer usada pela filha Bella.

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Aos 41 anos, José Loreto se prepara para voltar ao horário nobre da TV Globo no elenco da novela “Quem Ama Cuida”, que estreia no próximo dia 18. Na trama, ele interpretará Yuri, personagem ligado ao núcleo da vilã Pilar, vivida por Isabel Teixeira.

Nos últimos dias, o nome do ator também repercutiu após um sósia viralizar nas redes sociais por causa da semelhança física com ele. Os dois chegaram a se encontrar, e Loreto decidiu pagar um tratamento dentário para o rapaz.

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