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Quem é a esposa de Érick Jacquin? Chef do ‘MasterChef Brasil’ vive relação discreta há mais de 20 anos

Rosângela Jacquin atua nos negócios do chef francês, é mãe dos filhos do casal e costuma manter vida pessoal longe dos holofotes

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:00

Rosângela Jacquin é esposa de Érick Jacquin há mais de 20 anos Crédito: Reprodução

Com a nova temporada de MasterChef Brasil prestes a estrear, um dos jurados mais famosos da televisão brasileira voltou a chamar atenção do público. Conhecido pelo temperamento forte e pelos bordões marcantes, Érick Jacquin mantém uma vida amorosa discreta ao lado da empresária Rosângela Jacquin, com quem está junto há mais de duas décadas.

Embora oficializem o casamento apenas em 2015, os dois já se conheciam muito antes da fama nacional do chef. Rosângela se tornou uma peça importante tanto na vida pessoal quanto nos negócios comandados por Jacquin.

Atualmente, ela atua diretamente no grupo gastronômico da família, responsável por restaurantes conhecidos ligados ao chef francês, como Président, Lvtetia, Ça-Va, Ça-Va Café, Steak Bife e Bar do Vaticano.

Além do trabalho empresarial, Rosângela também compartilha momentos da rotina familiar nas redes sociais, incluindo viagens, bastidores da maternidade e declarações ao marido.

Segundo Rosângela, a história de amor começou após diversos encontros inesperados entre os dois. “Tivemos uma sequência de vários encontros por acaso. Até nos encontramos no Carnaval no Rio de Janeiro e ele estava com uma namoradinha”, relembrou em entrevista à Band.

Ela contou ainda que o relacionamento realmente começou depois de um reencontro em uma festa de aniversário em São Paulo.

Já Jacquin revelou que teve certeza de que se casaria com Rosângela logo na primeira vez em que a viu. “Quando eu vi essa mulher, eu falei: ‘vou casar com ela’”, afirmou o chef em entrevista ao programa “Pesadelo na Cozinha”.

Rosângela Jacquin é esposa de Érick Jacquin 1 de 7

Apesar da fama de conquistador atribuída aos franceses, Rosângela revelou que foi ela quem tomou a iniciativa do primeiro beijo. “Em nenhum momento ele tentou dar um beijo e eu pensei: ‘cara, estranho esse francês’. Eu que dei o primeiro beijo!”, contou.

Após cerca de 10 anos de relacionamento, Érick Jacquin e Rosângela oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa realizada no Jockey Club de São Paulo.

“Président” de Erick Jacquin 1 de 12

O evento reuniu cerca de 500 convidados e nomes conhecidos do universo do MasterChef, incluindo Ana Paula Padrão, Paola Carosella e Henrique Fogaça.

Em 2018, o casal anunciou a chegada dos gêmeos Antoine e Élise após um processo de fertilização in vitro. A notícia foi revelada pelo próprio Jacquin durante a final de uma temporada do MasterChef Brasil.

Rosângela já contou que o tratamento mexeu intensamente com o emocional do casal. “Existe o medo de não dar certo. Depois que colocaram os embriões, foram os dias mais difíceis”, relembrou.

Conhecido pelo jeito exigente na televisão, Jacquin mostra uma personalidade completamente diferente dentro de casa, segundo a esposa. “Muita gente vê esse lado dele bravo e pensa: ‘Nossa Senhora, esse homem é intragável’. Como diz a mãe do Erick, ou você ama ou você odeia”, brincou Rosângela.

Ela afirmou ainda que o chef se transforma ao lado dos filhos. “Com as crianças ele é super brincalhão, ele se diverte”, revelou.