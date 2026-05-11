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Filho de Chico Pinheiro faz desabafo emocionante após jornalista revelar diagnóstico de câncer

Marcelo Pinheiro publicou homenagem nas redes sociais após o pai confirmar luta contra câncer colorretal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 23:15

Filho de Chico Pinheiro emocionou seguidores após diagnóstico de câncer do jornalista Crédito: João Cotta/TV Globo

O jornalista Chico Pinheiro recebeu uma declaração emocionante do filho, Marcelo Pinheiro, após revelar publicamente o diagnóstico de câncer colorretal. O desabafo foi publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (11), poucas horas depois de o ex-âncora da Globo falar sobre a doença durante entrevista ao cantor Zeca Baleiro no programa “Chico Pinheiro Entrevista”.

Em uma sequência de stories no Instagram, Marcelo exaltou a força do pai e afirmou que se inspira na forma como o jornalista tem enfrentado o tratamento. “Pai, seu esforço em ter enfrentado e seguir enfrentando tudo isso com coragem e o mais importante, sem perder o sorriso no rosto, o bom humor e as piadas de sempre me inspira muito”, escreveu.

O jovem também declarou admiração pela trajetória de Chico Pinheiro e afirmou que o jornalista é sua maior referência de vida. “Você é minha referência, o meu maior ídolo. Meu principal objetivo é alcançar 1/3 da sua resiliência, coragem, conhecimento e sensibilidade para com o próximo”, continuou.

Chico Pinheiro

Chico Pinheiro como âncora do Jornal da CBN 2ª edição por Acervo Sistema Globo de Rádio
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Raphael Dias/Globo
Chico Pinheiro na bancada do Bom Dia São Paulo por Acervo/Globo
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução/TV Globo
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Renato Velasco/Globo
Chico Pinheiro por Reprodução/TV Globo
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Chico Pinheiro como âncora do Jornal da CBN 2ª edição por Acervo Sistema Globo de Rádio

Na mensagem, Marcelo ainda demonstrou confiança na recuperação do pai e citou a paixão dos dois pelo Clube Atlético Mineiro. “Vamos vencer essa e qualquer outra luta com raça e amor, como bons atleticanos que somos. Muito orgulho de você!”, completou.

Marcelo Pinheiro é filho de Chico com a jornalista Carla Vilhena. O ex-casal também é pai dos gêmeos Clarissa e Pedro. Os dois ficaram juntos entre 1993 e 2008.

A revelação do diagnóstico de câncer colorretal de Chico Pinheiro causou grande repercussão nas redes sociais e mobilizou mensagens de apoio de fãs, jornalistas e famosos.

Durante a entrevista em que falou sobre a doença, Chico afirmou que segue enfrentando o tratamento com serenidade e confiança.

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Chico Pinheiro

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