MOMENTO DELICADO

Filho de Chico Pinheiro faz desabafo emocionante após jornalista revelar diagnóstico de câncer

Marcelo Pinheiro publicou homenagem nas redes sociais após o pai confirmar luta contra câncer colorretal

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 23:15

Filho de Chico Pinheiro emocionou seguidores após diagnóstico de câncer do jornalista Crédito: João Cotta/TV Globo

O jornalista Chico Pinheiro recebeu uma declaração emocionante do filho, Marcelo Pinheiro, após revelar publicamente o diagnóstico de câncer colorretal. O desabafo foi publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (11), poucas horas depois de o ex-âncora da Globo falar sobre a doença durante entrevista ao cantor Zeca Baleiro no programa “Chico Pinheiro Entrevista”.

Em uma sequência de stories no Instagram, Marcelo exaltou a força do pai e afirmou que se inspira na forma como o jornalista tem enfrentado o tratamento. “Pai, seu esforço em ter enfrentado e seguir enfrentando tudo isso com coragem e o mais importante, sem perder o sorriso no rosto, o bom humor e as piadas de sempre me inspira muito”, escreveu.

O jovem também declarou admiração pela trajetória de Chico Pinheiro e afirmou que o jornalista é sua maior referência de vida. “Você é minha referência, o meu maior ídolo. Meu principal objetivo é alcançar 1/3 da sua resiliência, coragem, conhecimento e sensibilidade para com o próximo”, continuou.

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Na mensagem, Marcelo ainda demonstrou confiança na recuperação do pai e citou a paixão dos dois pelo Clube Atlético Mineiro. “Vamos vencer essa e qualquer outra luta com raça e amor, como bons atleticanos que somos. Muito orgulho de você!”, completou.

Marcelo Pinheiro é filho de Chico com a jornalista Carla Vilhena. O ex-casal também é pai dos gêmeos Clarissa e Pedro. Os dois ficaram juntos entre 1993 e 2008.

A revelação do diagnóstico de câncer colorretal de Chico Pinheiro causou grande repercussão nas redes sociais e mobilizou mensagens de apoio de fãs, jornalistas e famosos.