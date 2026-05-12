ASTROLOGIA

Anjo da Guarda movimenta caminhos para 3 signos nesta terça-feira (12 de maio): mudanças começam a acontecer

A terça-feira (12) traz um recado importante sobre movimento, decisões e situações que começam a sair do lugar

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 00:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (12) começa com uma energia de transformação e avanço. O Anjo da Guarda indica que situações que estavam paradas podem ganhar novos rumos, principalmente para quem vinha esperando respostas ou oportunidades.

A orientação é não resistir às mudanças e aproveitar o momento para agir com mais confiança. Para três signos, o dia favorece novos caminhos.

Áries

Arianos podem viver movimentações importantes no trabalho ou na vida pessoal. O Anjo da Guarda indica abertura de oportunidades.

O ideal será agir sem medo do novo.

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Virgem

Virginianos podem perceber mudanças acontecendo de forma mais rápida do que imaginavam. O momento favorece decisões práticas.

O recado é confiar no processo.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Aquário

Aquarianos podem receber notícias ou convites inesperados. O dia favorece mudanças positivas e novas conexões.

O momento pede flexibilidade.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

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