Anjo da Guarda movimenta caminhos para 3 signos nesta terça-feira (12 de maio): mudanças começam a acontecer

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de maio de 2026 às 00:00
A terça-feira (12) começa com uma energia de transformação e avanço. O Anjo da Guarda indica que situações que estavam paradas podem ganhar novos rumos, principalmente para quem vinha esperando respostas ou oportunidades.
A orientação é não resistir às mudanças e aproveitar o momento para agir com mais confiança. Para três signos, o dia favorece novos caminhos.
Áries
Arianos podem viver movimentações importantes no trabalho ou na vida pessoal. O Anjo da Guarda indica abertura de oportunidades.
O ideal será agir sem medo do novo.
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Virgem
Virginianos podem perceber mudanças acontecendo de forma mais rápida do que imaginavam. O momento favorece decisões práticas.
O recado é confiar no processo.
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Aquário
Aquarianos podem receber notícias ou convites inesperados. O dia favorece mudanças positivas e novas conexões.
O momento pede flexibilidade.
Comidas que são a cara de Aquário
Mensagem do dia
Quando a vida começa a se mover, novas possibilidades aparecem. Aceitar as mudanças abre caminhos importantes.