GASTRONOMIA

Receita da Ilha de Maré: aprenda a fazer a vinagrete de camarão que virou fonte de renda para mãe baiana

Empreendedora da Ilha de Maré concilia maternidade, restaurante e legado familiar com receita de vinagrete de camarão

Fernanda Varela

Publicado em 9 de maio de 2026 às 11:00

Vinagrete de camarão Crédito: Acervo pessoal

Entre panelas, frutos do mar e memórias de infância, a baiana Vanessa Bitencourt transformou uma tradição de família em fonte de renda. Dona do restaurante “Sabores da Ilha”, na Ilha de Maré, ela faz parte de um movimento cada vez mais comum na Bahia: o das mães que empreendem para sustentar a família e conquistar autonomia financeira.

Segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 65% das mulheres empreendedoras da Bahia são mães.

Receita de família faz sucesso na Ilha de Maré 1 de 2

No caso de Vanessa, o empreendedorismo começou muito antes da abertura do restaurante, há sete anos. Ainda criança, ela ajudava a mãe no preparo de petiscos vendidos no bar da avó. Hoje, a cozinha continua sendo um elo entre gerações.

“Há 7 anos abri o meu restaurante de frutos do mar na Ilha de Maré. Para mim, empreender é sobre manter o meu legado vivo e honrar as minhas raízes como marisqueira por tradição”, afirma.

Mãe de uma criança de 3 anos, ela diz que ter o próprio negócio também trouxe mais liberdade para equilibrar trabalho e maternidade. “Ter meu negócio me dá autonomia para cuidar da minha filha e, ao mesmo tempo, buscar uma vida melhor para a nossa família”, conta.

Entre os pratos mais simbólicos do restaurante está um vinagrete com camarão, receita afetiva inspirada nos sabores da família. Vanessa explica que o preparo também carrega referências da cozinha da mãe.

“Utilizo desde sempre o vinagre de álcool e maçã da marca utilizada pela minha mãe. Como ela é a ‘master chef’ da família, sigo sempre os produtos utilizados e aprovados por ela. E não tem como negar: a qualidade é garantida e dá um toque saboroso no alimento”, diz.

Aprenda a receita do vinagrete com camarão

Ingredientes do camarão

300g de camarão limpo e sem casca

Sal a gosto

Suco de limão a gosto

2 dentes de alho picados

Azeite de oliva a gosto

Ingredientes do vinagrete

2 tomates picados

1 cebola média picada

Coentro picado a gosto

1 colher de sopa de vinagre de álcool

1 pitada de sal

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Tempere o camarão com sal, limão e alho. Em seguida, aqueça um fio de azeite em uma frigideira e refogue até dourar levemente. Reserve.

Misture tomate, cebola e coentro em uma tigela. Acrescente o vinagre, o sal e o azeite até formar o vinagrete. Depois, adicione o camarão refogado e misture bem.