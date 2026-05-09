NOVELAS

Débora Falabella retorna para sequência de 'Avenida Brasil', diz jornal

Atriz aceitou convite da TV Globo para reviver Rita em sequência que estreia em 2027

Kamila Macedo

Publicado em 9 de maio de 2026 às 12:20

Nina (Débora Falabella) deseja vingança na primeira versão da trama Crédito: TV Globo | Estevam Avelar

Uma boa notícia para os fãs de “Avenida Brasil” que ansiavam pela confirmação do retorno de Débora Falabella como Rita na sequência do folhetim de João Emanuel Carneiro. De acordo com a Folha de S. Paulo, a atriz aceitou o convite da TV Globo para retornar à trama e o contrato deve ser assinado em breve para a produção, que tem estreia prevista para janeiro de 2027.

Segundo as informações, Falabella já abriu espaço em sua agenda e acertou as datas com a emissora para fazer uma participação em “Avenida Brasil 2”. A tendência é que sua personagem se integre ao arco focado na redenção da icônica vilã Carminha, interpretada por Adriana Esteves. Na obra original, a dupla rendeu momentos memoráveis ao público, como a famosa reviravolta de Nina/Rita: “Agora você vai me chamar de senhora”.

O convite para retornar à sequência foi feito por Ricardo Waddington, diretor artístico responsável pela versão de 2012. A Globo aposta alto ao trazê-lo de volta especialmente para comandar a nova produção, que terá direção-geral de Henrique Sauer. As gravações estão previstas para iniciarem em setembro deste ano.

A reprise da obra original nas tardes de segunda a sexta-feira, no "Vale a Pena Ver de Novo", é apontada como uma estratégia da emissora para reativar a história na memória dos telespectadores e preparar o público para a nova fase.

Ainda segundo a Folha, o ator Juliano Cazarré retorna como Adauto e Cauã Reymond como Jorginho. Nomes como Murilo Benício, Eliane Giardini e Marcos Caruso também devem ser anunciados oficialmente em breve. Por outro lado, alguns integrantes do elenco original estão fora do projeto, como Isis Valverde, intérprete de Suellen, que confirmou não planejar o retorno, e Alexandre Borges, que deu vida a Cadinho.

Já a atriz Vera Holtz segue em fase de negociação com a emissora.