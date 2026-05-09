Dia das Mães: 7 sobremesas irresistíveis para deixar sua mãe sem palavras neste domingo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de maio de 2026 às 13:00
Se você quer fugir do óbvio no almoço de Dia das Mães e garantir que o presente deste ano seja saboreado colherada por colherada, preparamos uma lista com sete opções para todos os gostos (e níveis de habilidade na cozinha):
Sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido
A versão do Chef Lucas Corazza aposta em um recheio generoso de frutas e uma massa que derrete na boca. É a escolha perfeita para quem quer uma sobremesa 'de cinema'.
Se a sua mãe prefere algo mais leve ou segue uma dieta sem ingredientes de origem animal, esta é a pedida. Desenvolvida na renomada Le Cordon Bleu, a receita leva merengue de baunilha e sorbet de coco verde, provando que a confeitaria vegana pode ser altíssima gastronomia.
Com maçãs caramelizadas, canela e um crumble bem crocante, o segredo aqui é servir a torta morna para que o gelato de baunilha derreta suavemente por cima.
20 mensagens para mães no Dia das Mães
Para as mães chocólatras que não abrem mão de intensidade. Essa tarte tem brinca com texturas cremosas, sorvete de avelã e o azedinho de um coulis de frutas vermelhas.
Quer surpreender com algo exótico? Este bolo sul-africano é extremamente macio, leva geleia de damasco e é banhado em uma calda perfumada de Amarula.
Esqueça as montanhas de merengue muito doce. O premiado chef Mauro Colagreco apresenta uma versão minimalista que foca no equilíbrio perfeito entre a acidez cítrica e a cremosidade do recheio.
Sem farinha de trigo, essa receita usa amêndoas para criar uma massa úmida e densa, que lembra a textura de um brownie. É densa, chocolatuda e impossível de comer apenas um pedaço.