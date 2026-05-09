RECEITAS

Dia das Mães: 7 sobremesas irresistíveis para deixar sua mãe sem palavras neste domingo

Selecionamos opções que unem sofisticação e carinho para encerrar o almoço de Dia das Mães em grande estilo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de maio de 2026 às 13:00

Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca Crédito: Imagem gerada por IA

Se você quer fugir do óbvio no almoço de Dia das Mães e garantir que o presente deste ano seja saboreado colherada por colherada, preparamos uma lista com sete opções para todos os gostos (e níveis de habilidade na cozinha):

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1. Torta de Cereja (Chef Lucas Corazza)

A versão do Chef Lucas Corazza aposta em um recheio generoso de frutas e uma massa que derrete na boca. É a escolha perfeita para quem quer uma sobremesa 'de cinema'.

2. Bolo de Amêndoas Plant-Based (Chef Vitor Oliveira)

Se a sua mãe prefere algo mais leve ou segue uma dieta sem ingredientes de origem animal, esta é a pedida. Desenvolvida na renomada Le Cordon Bleu, a receita leva merengue de baunilha e sorbet de coco verde, provando que a confeitaria vegana pode ser altíssima gastronomia.

3. Torta de Maçã com Sorvete (Chef Mari Adania)

Com maçãs caramelizadas, canela e um crumble bem crocante, o segredo aqui é servir a torta morna para que o gelato de baunilha derreta suavemente por cima.

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4. Tarte de Chocolate 70% (Chef Mariana Ribeirinha)

Para as mães chocólatras que não abrem mão de intensidade. Essa tarte tem brinca com texturas cremosas, sorvete de avelã e o azedinho de um coulis de frutas vermelhas.

5. Malva Pudding com Amarula (Nduduzo Godensia Siba)

Quer surpreender com algo exótico? Este bolo sul-africano é extremamente macio, leva geleia de damasco e é banhado em uma calda perfumada de Amarula.

6. Torta de Limão (Chef Mauro Colagreco)

Esqueça as montanhas de merengue muito doce. O premiado chef Mauro Colagreco apresenta uma versão minimalista que foca no equilíbrio perfeito entre a acidez cítrica e a cremosidade do recheio.

7. Torta Caprese (Lido Amici di Amici)