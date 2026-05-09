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Dia das Mães: 7 sobremesas irresistíveis para deixar sua mãe sem palavras neste domingo

Selecionamos opções que unem sofisticação e carinho para encerrar o almoço de Dia das Mães em grande estilo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de maio de 2026 às 13:00

Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca.
Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca Crédito: Imagem gerada por IA

Se você quer fugir do óbvio no almoço de Dia das Mães e garantir que o presente deste ano seja saboreado colherada por colherada, preparamos uma lista com sete opções para todos os gostos (e níveis de habilidade na cozinha):

Sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Mousse de chocolate no copinho por Reprodução/Shutterstock
Mousse de doce de leite com paçoca por Reprodução/Stela Handa
Bolo branco de travessa por Reprodução/Shutterstock
Torta holandesa sorvete por Reprodução/Shutterstock
Mousse de maracujá com creme trufado por Reprodução/Shutterstock
Cheesecake de chocolate na travessa por Reprodução/André Fortes
Torta de pêssego no copinho por Reprodução/André Fortes
Pavê de doce de leite com especiarias por Reprodução/Guilherme Andrade
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Mousse de chocolate no copinho por Reprodução/Shutterstock

  • 1. Torta de Cereja (Chef Lucas Corazza)

A versão do Chef Lucas Corazza aposta em um recheio generoso de frutas e uma massa que derrete na boca. É a escolha perfeita para quem quer uma sobremesa 'de cinema'.

  • 2. Bolo de Amêndoas Plant-Based (Chef Vitor Oliveira)

Se a sua mãe prefere algo mais leve ou segue uma dieta sem ingredientes de origem animal, esta é a pedida. Desenvolvida na renomada Le Cordon Bleu, a receita leva merengue de baunilha e sorbet de coco verde, provando que a confeitaria vegana pode ser altíssima gastronomia.

  • 3. Torta de Maçã com Sorvete (Chef Mari Adania)

Com maçãs caramelizadas, canela e um crumble bem crocante, o segredo aqui é servir a torta morna para que o gelato de baunilha derreta suavemente por cima. 

20 mensagens para mães no Dia das Mães

Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
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Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA

  • 4. Tarte de Chocolate 70% (Chef Mariana Ribeirinha)

Para as mães chocólatras que não abrem mão de intensidade. Essa tarte tem brinca com texturas cremosas, sorvete de avelã e o azedinho de um coulis de frutas vermelhas. 

  • 5. Malva Pudding com Amarula (Nduduzo Godensia Siba)

Quer surpreender com algo exótico? Este bolo sul-africano é extremamente macio, leva geleia de damasco e é banhado em uma calda perfumada de Amarula. 

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  • 6. Torta de Limão (Chef Mauro Colagreco)

Esqueça as montanhas de merengue muito doce. O premiado chef Mauro Colagreco apresenta uma versão minimalista que foca no equilíbrio perfeito entre a acidez cítrica e a cremosidade do recheio. 

  • 7. Torta Caprese (Lido Amici di Amici)

Sem farinha de trigo, essa receita usa amêndoas para criar uma massa úmida e densa, que lembra a textura de um brownie. É densa, chocolatuda e impossível de comer apenas um pedaço.

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Sobremesa dia das Mães

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