'Estou de volta': Ator e dublador Clecio Souto recebe alta após internação psiquiátrica

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:59
O ator e dublador Clécio Souto, conhecido por dar vida a personagens como o 'Capitão América' (Chris Evans) e o anjo Castiel (Supernatural), trouxe um alívio para seus fãs. Nesta semana, ele reapareceu nas redes sociais para confirmar que recebeu alta médica após passar 30 dias internado em uma clínica psiquiátrica.
O artista havia deixado o público e os colegas de profissão em alerta no final de março, quando publicou um texto em tom de despedida, desabafando sobre solidão e dificuldades financeiras. Graças à intervenção rápida de amigos e do Samu, Clécio recebeu o suporte necessário e iniciou o tratamento.
Ator e dublador Clecio Souto
Com um semblante mais tranquilo, Clécio fez questão de gravar um vídeo para tranquilizar quem o acompanhou nesse período difícil. "Passei por um período complicado, como todos sabem. Fiquei em uma clínica por 30 dias e voltei na última sexta-feira. Estou bem, medicado e quero agradecer a todos pelo carinho e pela preocupação", declarou o artista.
Demonstrando disposição para retomar sua rotina, ele mandou um recado para os estúdios: "Aos diretores de dublagem, já podem me escalar, já volto a trabalhar!". Com mais de três décadas de carreira, Clécio emprestou sua voz também para astros como James Franco e Jared Leto, além de marcar gerações como o Kel, de Kenan & Kel.
A notícia da recuperação de Clécio gerou uma verdadeira corrente de mensagens nos comentários. Nomes como o ator Hugo Bonemer, o jornalista Evaristo Costa e diversos colegas de profissão celebraram o retorno do dublador. "Amigo lindo e talentoso, que notícia maravilhosa!", comemorou a atriz Cristiana Pompeo.