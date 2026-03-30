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Ator e dublador Clecio Souto é socorrido após publicação preocupar fãs: 'Avisem a família'

Ator de 59 anos recebeu atendimento do SAMU e está sob cuidados médicos no Rio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:45

Ator e dublador Clecio Souto
Ator e dublador Clecio Souto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator e dublador Clécio Souto, de 59 anos, conhecido por dar voz a personagens marcantes como Castiel (Supernatural) e o Capitão América do MCU, foi socorrido por uma equipe do SAMU no Rio de Janeiro após fazer uma publicação em tom de despedida em suas redes sociais.

Na manhã de ontem (29), Clécio compartilhou um texto onde agradecia aos fãs, colegas de profissão e às oportunidades que teve na carreira, demonstrando estar passando por um momento de profunda dificuldade pessoal. O desabafo acendeu um alerta entre amigos e admiradores de seu trabalho.

Ator e dublador Clecio Souto

Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
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Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais

Assim que a postagem foi ao ar, colegas de profissão, como o também dublador Guilherme Briggs, tentaram contato imediato para oferecer suporte. Graças à agilidade de amigos próximos e dos serviços de emergência, Clécio foi localizado e levado a uma unidade hospitalar.

Pessoas próximas ao ator tranquilizaram o público através das redes sociais, confirmando que ele já está recebendo o atendimento médico e o suporte psicológico necessários. "Galera, chegaram a tempo. O Samu resgatou o Clécio", confirmou um dos amigos, pedindo foco em vibrações positivas para a recuperação do artista.

Clécio Souto é uma das vozes mais reconhecidas e respeitadas do país. Além de Chris Evans e Misha Collins, ele imortalizou as versões brasileiras de Damon Salvatore (The Vampire Diaries) e de Thomas Shelby (Peaky Blinders).

Ator e dublador Clecio Souto é socorrido após publicação

Ator e dublador Clecio Souto é socorrido após publicação preocupar fãs nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto é socorrido após publicação preocupar fãs nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto é socorrido após publicação preocupar fãs nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto é socorrido após publicação preocupar fãs nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Ator e dublador Clecio Souto por Reprodução/Redes Sociais
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Ator e dublador Clecio Souto é socorrido após publicação preocupar fãs nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais

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Nota atualizada sobre o estado de saúde do artista: “Clécio Souto está estável e segue sob cuidados de uma equipe especializada. A família e amigos próximos agradecem as demonstrações de carinho e preocupação dos fãs e, neste momento delicado, pedem respeito à sua privacidade.”

Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil e precisa de apoio emocional, não hesite em buscar ajuda. Existem canais gratuitos e sigilosos disponíveis 24 horas por dia:

  • CVV (Centro de Valorização da Vida): Ligue 188 (ligação gratuita de qualquer telefone).
  • CAPS e Unidades Básicas de Saúde: Procure o posto de saúde mais próximo.
  • Emergências: Ligue 192 (SAMU) ou procure um Pronto Socorro/Hospital.

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Tags:

Saúde Ator Redes Sociais Dublador Clecio Souto

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