MÚSICA

BTS confirma shows no Brasil; veja datas, preços dos ingressos e como comprar

Marcando o reencontro oficial dos sete integrantes após o serviço militar, a turnê 'Arirang' passará pela capital paulista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 12:57

BTS Crédito: Reprodução

O BTS confirmou três shows em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do Morumbi. As apresentações fazem parte da turnê 'BTS World Tour - Arirang', que marca o retorno oficial do grupo após o serviço militar obrigatório. A expectativa é que os ingressos para o reencontro esgotem rapidamente.

O show traz no repertório as canções do novo álbum, 'Arirang'. O lançamento marca o reencontro dos sete integrantes com os palcos e consolida a força do K-pop no Brasil, que abriga uma das maiores comunidades de fãs do mundo.

BTS na era Arirang 1 de 8

Valores por setor:

Arquibancada: R$ 340 (meia) | R$ 680 (inteira)

Cadeira superior: R$ 490 (meia) | R$ 980 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 540 (meia) | R$ 1.080 (inteira)

Pista: R$ 625 (meia) | R$ 1.250 (inteira)

As vendas serão realizadas pela Ticketmaster, com abertura para o público geral a partir do dia 10 de abril.

Vale lembrar que, em turnês anteriores, os ingressos do BTS esgotaram em questão de minutos. E, desta vez, o fator 'reencontro' após quatro anos longe dos palcos deve deixar tudo ainda mais concorrido.