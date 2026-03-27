BTS confirma shows no Brasil; veja datas, preços dos ingressos e como comprar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de março de 2026 às 12:57
O BTS confirmou três shows em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do Morumbi. As apresentações fazem parte da turnê 'BTS World Tour - Arirang', que marca o retorno oficial do grupo após o serviço militar obrigatório. A expectativa é que os ingressos para o reencontro esgotem rapidamente.
O show traz no repertório as canções do novo álbum, 'Arirang'. O lançamento marca o reencontro dos sete integrantes com os palcos e consolida a força do K-pop no Brasil, que abriga uma das maiores comunidades de fãs do mundo.
BTS na era Arirang
Arquibancada: R$ 340 (meia) | R$ 680 (inteira)
Cadeira superior: R$ 490 (meia) | R$ 980 (inteira)
Cadeira inferior: R$ 540 (meia) | R$ 1.080 (inteira)
Pista: R$ 625 (meia) | R$ 1.250 (inteira)
As vendas serão realizadas pela Ticketmaster, com abertura para o público geral a partir do dia 10 de abril.
Vale lembrar que, em turnês anteriores, os ingressos do BTS esgotaram em questão de minutos. E, desta vez, o fator 'reencontro' após quatro anos longe dos palcos deve deixar tudo ainda mais concorrido.
Se você quer garantir seu lugar, a dica é deixar tudo organizado antes da compra: cadastro atualizado, login antecipado, dados bancários e documentos.