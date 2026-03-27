Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BTS confirma shows no Brasil; veja datas, preços dos ingressos e como comprar

Marcando o reencontro oficial dos sete integrantes após o serviço militar, a turnê 'Arirang' passará pela capital paulista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 12:57

BTS
BTS Crédito: Reprodução

O BTS confirmou três shows em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do Morumbi. As apresentações fazem parte da turnê 'BTS World Tour - Arirang', que marca o retorno oficial do grupo após o serviço militar obrigatório. A expectativa é que os ingressos para o reencontro esgotem rapidamente.

O show traz no repertório as canções do novo álbum, 'Arirang'. O lançamento marca o reencontro dos sete integrantes com os palcos e consolida a força do K-pop no Brasil, que abriga uma das maiores comunidades de fãs do mundo.

BTS na era Arirang

Céu de Seul no lançamento do álbum por divulgação
Era Arirang por Divulgação
Era Arirang por Divulgação
Screenshot por Divulgação
Screenshot por Divulgação
Screenshot por Divulgação
Screenshot por Divulgação
Screenshot por Divulgação
1 de 8
Céu de Seul no lançamento do álbum por divulgação

  • Valores por setor:

Arquibancada: R$ 340 (meia) | R$ 680 (inteira)

Cadeira superior: R$ 490 (meia) | R$ 980 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 540 (meia) | R$ 1.080 (inteira)

Pista: R$ 625 (meia) | R$ 1.250 (inteira)

As vendas serão realizadas pela Ticketmaster, com abertura para o público geral a partir do dia 10 de abril. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O retorno do BTS em números: o maior comeback mundial da música

Líder do BTS sofre lesão no tornozelo às vésperas de retorno aos palcos

Evento no Palacete Tirachapéu reúne fãs para celebrar comeback do BTS em Salvador

Por que Arirang atravessa séculos e chega ao retorno do BTS

BTS anuncia turnê mundial com três datas em São Paulo

Vale lembrar que, em turnês anteriores, os ingressos do BTS esgotaram em questão de minutos. E, desta vez, o fator 'reencontro' após quatro anos longe dos palcos deve deixar tudo ainda mais concorrido.

Se você quer garantir seu lugar, a dica é deixar tudo organizado antes da compra: cadastro atualizado, login antecipado, dados bancários e documentos. 

Leia mais

Imagem - Ex-musa dos anos 90, Regininha Poltergeist atualiza estado de saúde após internação psiquiátrica

Ex-musa dos anos 90, Regininha Poltergeist atualiza estado de saúde após internação psiquiátrica

Imagem - Veja a programação desta sexta (27) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Veja a programação desta sexta (27) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Imagem - Sem agulhas? Técnica citada por Virginia e Bruna Marquezine promete lábios mais volumosos; entenda

Sem agulhas? Técnica citada por Virginia e Bruna Marquezine promete lábios mais volumosos; entenda

Tags:

Música Show Turnê Bts K-pop Kpop

Mais recentes

Imagem - Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana

Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana
Imagem - Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás

Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás
Imagem - Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil