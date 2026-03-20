MÚSICA

Líder do BTS sofre lesão no tornozelo às vésperas de retorno aos palcos

Artista teve entorse e ruptura parcial de ligamento durante ensaio; apresentações terão coreografias adaptadas para garantir sua recuperação

K Kamila Macedo

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:27

BTS fará retorno aos palcos como grupo após quatro anos Crédito: Reprodução

A Big Hit Music informou que RM, líder do grupo BTS, se lesionou durante um ensaio na última quinta-feira (19). O incidente ocorreu enquanto o grupo se preparava para retomar as atividades presenciais. Kim Nam-joon foi encaminhado ao hospital imediatamente após o acidente para avaliação médica.

Em comunicado oficial, a agência declarou: “RM sofreu uma lesão no tornozelo e foi levado ao hospital para um exame completo e tratamento. Os resultados indicaram uma entorse do osso navicular acessório, ruptura parcial do ligamento e contusão do tálus (lesão ligamentar e inflamação). A equipe médica recomendou que ele usasse uma tala na perna e se concentrasse na recuperação, minimizando os movimentos por pelo menos duas semanas”.

Apesar do diagnóstico e da recomendação de repouso, o artista participará do evento de retorno do grupo. No entanto, as coreografias serão adaptadas para evitar riscos à saúde de Kim Nam-joon e viabilizar sua recuperação completa.

A lesão aconteceu às vésperas do aguardado “THE COMEBACK LIVE: ARIRANG”, agendado para o dia 21 de março, em Gwanghwamun. O evento terá transmissão simultânea global pela Netflix. Para o público brasileiro, a exibição começa às 8h (horário de Brasília). A plataforma também disponibilizará o documentário “BTS: THE RETURN” no dia 27 de março, registrando os bastidores deste reencontro.

O BTS lançou, nesta sexta-feira (20), o álbum “Arirang”, que oficializa a volta do grupo após a suspensão das atividades coletivas em 2022, devido ao alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul. Por ter sido realizado em períodos distintos por cada integrante, os músicos também o intervalo a projetos individuais.

O grupo iniciará uma turnê mundial no próximo mês, com estreia em 9 de abril, em Goyang. No Brasil, o BTS tem três shows confirmados em São Paulo, entre os dias 28 e 31 de outubro.

Integrantes do BTS 1 de 8

Confira o comunicado traduzido na íntegra:

"Olá,

Aqui é a BIGHIT MUSIC.

Gostaríamos de atualizar vocês sobre a participação do integrante do BTS, RM, no “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, programado para o dia 21 de março.

Durante um ensaio de performance no dia 19 de março, RM sofreu uma lesão no tornozelo e foi levado ao hospital para realizar exames detalhados e receber tratamento. O diagnóstico médico confirmou uma entorse no osso navicular acessório, uma ruptura parcial de ligamento e uma contusão no tálus (incluindo danos ligamentares e inflamação). Conforme orientação médica, ele deve usar uma imobilização (gesso) e limitar rigorosamente os movimentos por pelo menos duas semanas, focando exclusivamente em sua recuperação.

Embora RM tenha demonstrado um forte compromisso em entregar uma performance de alta qualidade neste palco simbólico de retorno em Gwanghwamun, a empresa, em estreita consulta com o artista, decidiu priorizar a recomendação médica para evitar qualquer agravamento da lesão.

Dessa forma, a performance de RM no palco, incluindo a coreografia, será parcialmente limitada.

Pedimos a compreensão de todos em relação a essa situação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer decepção que isso possa causar, considerando a grande expectativa em torno dessa apresentação.

Apesar das limitações inevitáveis em sua performance, RM fará o possível para participar do palco e interagir com o ARMY e o público. Sabemos que vocês esperaram muito tempo por esse momento, e faremos o máximo para entregar um show emocionante.

A saúde e a segurança de nossos artistas são nossa prioridade acima de tudo, e estamos comprometidos em oferecer a RM todo o suporte necessário para sua recuperação completa.

Os integrantes do BTS estão se preparando com dedicação para essa apresentação. Pedimos o contínuo apoio e incentivo de todos.