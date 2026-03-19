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Ex de Alanis Guillen, Giovanna Reis se pronuncia pela primeira vez após polêmica

A produtora reativou suas redes sociais nesta quinta-feira (19) para pedir desculpas por postagens antigas que se tornaram virais na última semana

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:26

Giovanna Reis, ex-namorada de Alanis, se pronuncia após falas preconceituosas
Giovanna Reis, ex-namorada de Alanis, se pronuncia após falas preconceituosas Crédito: Reprodução/ Instagram

A produtora Giovanna Reis, ex-namorada da atriz Alanis Guillen, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para se manifestar pela primeira vez sobre mensagens preconceituosas publicadas em seu perfil no X (antigo Twitter). Após o conteúdo viralizar esta semana, Giovanna chegou a desativar sua conta no Instagram, mas retornou à plataforma para pedir desculpas e justificar as postagens.

Nas publicações datadas de 2012, ela teria utilizado seu perfil para fazer comentários racistas, transfóbicos e gordofóbicos.

O término entre Alanis e Giovanna foi confirmado após as postagens ganharem notoriedade nacional. A atriz, conhecida por se posicionar a favor de causas sociais, afirmou em seu perfil no Instagram, na última quarta-feira (18), que não compactua com as declarações da ex-companheira. O romance havia sido assumido publicamente em junho de 2025, embora houvesse rumores de que ambas se relacionavam desde meados de 2022.

A assessoria da atriz, que integra o elenco da novela "Três Graças", confirmou o fim do relacionamento.

Posts de Giovanna Reis, ex namorada de Alanis Guillen

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen se pronuncia após falas racistas da namorada por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen se pronuncia após falas racistas da namorada por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
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Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais

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Leia o comunicado na íntegra:

“Eu sinto que preciso começar dizendo, com toda a sinceridade, que repudio completamente qualquer forma de discurso de ódio ou manifestação discriminatória e violenta.

Nos últimos dias, veio à tona uma conta antiga minha no X (antigo Twitter), de 16 anos atrás. Ao me deparar com os conteúdos publicados ali, senti um misto de choque e imensa decepção comigo mesma. Palavras das quais tenho profundo arrependimento.

Independentemente de idade ou contexto, eu errei. E a todas as pessoas que foram feridas, direta ou indiretamente, eu peço desculpas de forma sincera.

Aquelas falas definitivamente não representam quem eu sou hoje. Elas vieram de uma versão minha muito mais nova, ainda menor de idade, atravessada por questões psicológicas difíceis e por uma revolta interna que eu não sabia como lidar.

Hoje, após anos de terapia, compreendo que muitas falas carregadas de ódio surgiam de conflitos profundos e de um período de descoberta da minha sexualidade, em um contexto que não era acolhedor. Atualmente, me reconheço como uma mulher lésbica e levanto essa bandeira diariamente, mas não tinha essa clareza e ferramentas necessárias naquela época.

Eu não posso aceitar que tentem me reduzir a uma versão minha de mais de uma década, nem que isso defina quem eu sou hoje.

Acredito, de fato, na capacidade de mudança, transformação e crescimento do ser humano, inclusive na minha. Todos temos a possibilidade de evoluir e nos encontrar. Reitero, por fim, a luta e comprometimento diário contra toda e qualquer forma de discriminação.”

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Alanis Guillen Pronunciamento Giovanna Reis

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