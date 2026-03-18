POlÊMICA

Após ofensa a Preta Gil, ex-namorada de Alanis Guillen é proibida de entrar em camarote da família Gil

Publicações antigas com teor racista, homofóbico e gordofóbico vieram à tona e geraram reação imediata de amigos da cantora

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 20:00

Giovanna Reis é barrada do camarote da família Gil após polêmica com Preta Gil Crédito: Reprodução

A produtora de eventos Giovanna Reis se tornou o centro de uma polêmica nas redes sociais após a repercussão de antigas publicações com teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico. Entre os conteúdos resgatados, um dos posts teria sido direcionado à cantora Preta Gil, o que intensificou a repercussão do caso.

Diante da situação, Ju de Paulla, DJ e uma das amigas mais próximas da artista, decidiu tomar uma atitude imediata: Giovanna foi barrada do Camarote Expresso 2222, espaço tradicional da família de Gilberto Gil durante o Carnaval de Salvador.

e no expresso essa vadya não pisa nunca mais! https://t.co/tn2FSP3uzF pic.twitter.com/ZaWYpht7jg — jude (@judepaulla1) March 18, 2026

Segundo relatos, uma das publicações atribuídas à produtora é de 2012, quando ela teria escrito uma ofensa direta à cantora. Ao tomar conhecimento do conteúdo nesta quarta-feira (18), Ju de Paulla afirmou que Giovanna não terá mais acesso ao espaço, onde já havia marcado presença em outras ocasiões.

Posts de Giovanna Reis, ex namorada de Alanis Guillen 1 de 12

A decisão ganhou ainda mais peso por conta da relação próxima entre Ju e Preta Gil. A DJ esteve ao lado da cantora em momentos delicados, inclusive durante seu período de internação, em 2025, e faz parte do círculo íntimo da família.

A repercussão do caso tomou conta das redes sociais, com internautas criticando o teor das publicações antigas e debatendo os limites entre passado digital e responsabilidade pública.