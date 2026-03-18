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Após ofensa a Preta Gil, ex-namorada de Alanis Guillen é proibida de entrar em camarote da família Gil

Publicações antigas com teor racista, homofóbico e gordofóbico vieram à tona e geraram reação imediata de amigos da cantora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 20:00

Giovanna Reis é barrada do camarote da família Gil após polêmica com Preta Gil
Giovanna Reis é barrada do camarote da família Gil após polêmica com Preta Gil Crédito: Reprodução

A produtora de eventos Giovanna Reis se tornou o centro de uma polêmica nas redes sociais após a repercussão de antigas publicações com teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico. Entre os conteúdos resgatados, um dos posts teria sido direcionado à cantora Preta Gil, o que intensificou a repercussão do caso.

Diante da situação, Ju de Paulla, DJ e uma das amigas mais próximas da artista, decidiu tomar uma atitude imediata: Giovanna foi barrada do Camarote Expresso 2222, espaço tradicional da família de Gilberto Gil durante o Carnaval de Salvador.

Segundo relatos, uma das publicações atribuídas à produtora é de 2012, quando ela teria escrito uma ofensa direta à cantora. Ao tomar conhecimento do conteúdo nesta quarta-feira (18), Ju de Paulla afirmou que Giovanna não terá mais acesso ao espaço, onde já havia marcado presença em outras ocasiões.

Posts de Giovanna Reis, ex namorada de Alanis Guillen

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen se pronuncia após falas racistas da namorada por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
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Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
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Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais

A decisão ganhou ainda mais peso por conta da relação próxima entre Ju e Preta Gil. A DJ esteve ao lado da cantora em momentos delicados, inclusive durante seu período de internação, em 2025, e faz parte do círculo íntimo da família.

A repercussão do caso tomou conta das redes sociais, com internautas criticando o teor das publicações antigas e debatendo os limites entre passado digital e responsabilidade pública.

Até o momento, Giovanna Reis não se pronunciou oficialmente sobre a polêmica.

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Tags:

Preta gil Alanis Guillen Expresso 2222 Giovanna Reis

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