Zendaya revela que amigos acreditaram em fotos de IA de seu suposto casamento

Atriz participou do programa de Jimmy Kimmel para divulgar o novo filme, “The Drama”

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:52

Zendaya em entrevista ao Jimmy Kimmel
Zendaya em entrevista ao Jimmy Kimmel Crédito: Reprodução/ Youtube

Zendaya esteve recentemente no Jimmy Kimmel Live!, da rede ABC, para promover seu novo longa-metragem, protagonizado ao lado de Robert Pattinson. Durante a entrevista, a atriz comentou sobre os boatos de seu casamento com Tom Holland, mencionando que pessoas próximas ficaram chateadas por não terem sido convidadas para a cerimônia após acreditarem em fotos geradas por Inteligência Artificial (IA) que circulavam na internet.

As imagens viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, logo após o estilista da artista, Law Roach, confirmar o casório do casal em entrevista ao Access Hollywood no tapete vermelho do Actor Awards.

No talk show, Zendaya explicou que o alcance das montagens foi tão grande que enganou até seu círculo íntimo: "Muita gente foi enganada por essas imagens".

"Pessoas me abordam na vida real dizendo: 'Nossa, as fotos do seu casamento ficaram lindas' e eu tenho que dizer: 'Querida, isso é IA. Não é de verdade'", relatou a estrela de Euphoria.

Questionada pelo apresentador se alguém próximo acreditou e ficou bravo por ter sido ignorado na lista de convidados, a artista confirmou: "Sim, muita gente".

Tom Holland e Zendaya

Apesar de comentar o ocorrido, Zendaya não detalhou se o casamento com Holland de fato aconteceu. Rumores indicam que o casal está junto desde 2016, quando filmaram o primeiro Homem-Aranha, embora tenham assumido o namoro publicamente apenas em 2021. O noivado foi confirmado em 2025.

Ambos retornam aos seus papéis na franquia em “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, com estreia prevista para 30 de julho de 2026.

