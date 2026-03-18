CINEMA

Sony Pictures divulga primeiro trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”

Longa-metragem marca retorno de Tom Holland como o herói e tem estreia prevista para o segundo semestre de 2026

K Kamila Macedo

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:00

Trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" é lançado; filme já tem data de estreia Crédito: Reprodução/ Youtube

A Sony Pictures divulgou, nesta quarta-feira (18), o primeiro trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”. A produção marca a volta do icônico herói às telas, sendo o quarto filme da franquia estrelado por Tom Holland. A data de estreia também foi confirmada para 30 de julho de 2026.

O longa anterior, lançado em 2021, uniu as versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield ao protagonista e encerrou-se com Peter Parker sendo esquecido por todos para preservar sua identidade secreta. No novo trailer, o herói aparece em conflito com seus poderes enquanto aprende a lidar com sua nova realidade.

Confira cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" 1 de 14

Além de Holland, o elenco conta com os retornos de Zendaya (Michelle Jones), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião). O vídeo ainda traz Jon Bernthal caracterizado como Justiceiro e Mark Ruffalo como Dr. Banner.