Sony Pictures divulga primeiro trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”

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Kamila Macedo
Publicado em 18 de março de 2026 às 19:00
A Sony Pictures divulgou, nesta quarta-feira (18), o primeiro trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”. A produção marca a volta do icônico herói às telas, sendo o quarto filme da franquia estrelado por Tom Holland. A data de estreia também foi confirmada para 30 de julho de 2026.
O longa anterior, lançado em 2021, uniu as versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield ao protagonista e encerrou-se com Peter Parker sendo esquecido por todos para preservar sua identidade secreta. No novo trailer, o herói aparece em conflito com seus poderes enquanto aprende a lidar com sua nova realidade.
Confira cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia"
Além de Holland, o elenco conta com os retornos de Zendaya (Michelle Jones), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião). O vídeo ainda traz Jon Bernthal caracterizado como Justiceiro e Mark Ruffalo como Dr. Banner.
Sadie Sink (Stranger Things) também está confirmada no elenco, embora seu papel ainda não tenha sido revelado.