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Esposa de Marquito desmente boatos de abandono familiar e detalha estado de saúde do humorista

Milva Maia informou que o artista segue em recuperação na UTI, após acidente de moto em São Paulo

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de março de 2026 às 20:33

Milva Maia, esposa de Marquito, dá atualizações sobre o quadro de saúde do humorista
Milva Maia, esposa de Marquito, dá atualizações sobre o quadro de saúde do humorista Crédito: Reprodução/ Instagram

Milva Maia, esposa de Marquito, utilizou as redes sociais nos últimos dias para atualizar o quadro de saúde do humorista. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 25 de fevereiro, quando passou mal enquanto pilotava uma moto na Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. No momento do incidente, ele perdeu o controle do veículo, colidiu com outro motociclista e fraturou a coluna.

Em publicação feita no Instagram do artista nesta terça-feira (17), Milva desmentiu boatos de que Marquito teria sido abandonado pela família. “Esse outro vídeo é para desmentir os boatos que estão falando nas redes sociais de que o Marquito foi jogado no hospital e abandonado pela esposa, pelas filhas e pelo ratinho”. Ela explicou que as filhas do humorista moram no interior de São Paulo e têm filhos pequenos, mas que acompanham a situação diariamente. A esposa também comentou sobre a assistência de Ratinho, apresentador do programa do qual Marquito faz parte.

Sobre o quadro clínico, Milva confirmou, na última segunda-feira (16), que o marido segue consciente e em recuperação. "Marquito segue internado na UTI, mas está se recuperando muito bem. Já está falando, fazendo fisioterapia. Ele se movimenta, mexe todos os membros do corpo. O tempo todo ele esteve consciente. Ele só ficou inconsciente no primeiro dia, quando foi induzido ao coma, porque foram várias fraturas: costela, clavícula...", explicou.

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Marquito

Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito e Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
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Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais

Milva também celebrou a sobrevivência do companheiro: "A minha felicidade é porque eu vivi o sobrenatural de Deus através do meu marido. Porque o acidente, o laço formado, era de morte. Para quem vive os milagres de Deus, sabe muito bem enxergar a mão de Deus naquele acidente. Foi uma desgraça muito grande, embora Deus tenha livrado. O cenário era de morte, mas a mão de Deus entrou na frente e o livramento foi muito grande. A recuperação dele está surpreendendo a medicina.”

De acordo com o último boletim médico, Marcos Antônio Gil Ricciardelli (nome de batismo do artista) permanece na UTI, sem previsão de alta, apesar da melhora progressiva. Na semana passada, no dia 7 de março, ele foi transferido do Hospital Nipo-Brasileiro para a Beneficência Portuguesa, depois que passou por uma cirurgia considerada delicada.

O acidente ocorreu quando o comediante sofreu um mal súbito enquanto conduzia a motocicleta. O outro condutor envolvido na colisão, que é enfermeiro, foi o responsável por prestar os primeiros socorros ao humorista ainda na rua, até a chegada da equipe médica.

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