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Anitta comenta vida pessoal e novo álbum em conversa com fã

Cantora surpreendeu Guilherme Müller ao entrar em chamada de vídeo

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:23

Anitta (30 de março)
Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta surpreendeu um fã ao aparecer inesperadamente em uma chamada de vídeo. Tudo começou quando Guilherme Müller foi convidado pela Universal Music Brasil, gravadora da artista, para participar de uma pesquisa sobre os “Ensaios da Anitta”. No entanto, depois de responder a pesquisa, ele foi direcionado para conversar com a própria cantora. Müller divulgou o registro do encontro, no qual ambos abordaram temas profissionais e detalhes da vida pessoal.

Sem papas na língua, a artista falou sobre casamento: "Esse negócio de casar é babado. Da festa, eu gosto. Queria só a festa, depois do casamento vai cada um para um canto”, brincou. Recentemente, ela encerrou o namoro com Ian Bortolanza, com quem estava há cerca de um ano.

Durante o papo, ela também questionou o fã sobre o desejo de ter filhos. "Eu já passei dessa fase", respondeu Guilherme. "Eu também", concordou a cantora.

Anitta e Ian Bortolanza

Anitta e Ian Bortolanza por Reprodução / Redes Sociais
Anitta e Ian Bortolanza por Reprodução / Redes Sociais
Anitta e Ian Bortolanza por Reprodução / Redes Sociais
Anitta e Ian por Reprodução
Anitta e Ian Bortolanza por Divulgação/Reprodução
Anitta e Ian Bortolanza por Reprodução
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Anitta e Ian Bortolanza por Reprodução / Redes Sociais

A artista ainda comentou sobre seu novo álbum, “Equilibrium”, previsto para ser lançado ainda neste primeiro semestre. Atualmente focada na divulgação e na produção dos clipes da nova era, ela reforçou que o projeto será dividido em duas partes e que o público pode aguardar pelo menos cinco funks na primeira fase, focada em português.

"A gente gravou muita música, mas não dá para lançar as 60 composições. Vamos fazer o lançamento em duas partes. A primeira tem mais músicas em português. E a segunda parte são músicas internacionais. Vamos lançar em dois pedaços", explicou.

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