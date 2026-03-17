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Morre neto de Deborah Colker, inspiração para o espetáculo "Cura"

Theo Colker faleceu aos 14 anos e tinha epidermólise bolhosa

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de março de 2026 às 15:47

Falece Theo Colker, neto de Deborah Colker, aos 14 anos
Falece Theo Colker, neto de Deborah Colker, aos 14 anos Crédito: Reprodução/ Instagram

Na última segunda-feira (16), foi divulgado que Theo Colker, neto da coreógrafa Deborah Colker, faleceu aos 14 anos. Filho da sua primogênita Clara, Theo Colker Assunção Fulgêncio era portador de epidermólise bolhosa, condição autoimune, hereditária e não-contagiosa, que fragiliza a pele ao causar bolhas e ferimentos por pequenos atritos. Theo foi a principal inspiração para a criação do espetáculo “Cura”, idealizado por Deborah.

No perfil oficial da sua companhia de dança, ela se manifestou a respeito do falecimento do neto. "Ao nosso guerreiro que se tornou luz. Nosso guerreiro, nosso herói! Obrigado, Theo", escreveu na legenda.

Theo e família vivenciaram um episódio que teve repercussão nacional quando foi impedido de entrar em um avião que estava saindo de Salvador com destino a Porto Alegre. Na época, ele tinha somente quatro anos e os comissários de voo solicitaram um atestado que comprovasse que a condição da criança não era transmissível, para não colocar os outros passageiros em exposição. O avião conseguiu decolar após a presença da Polícia Federal e de um médico, que confirmou que a condição de Theo não era contagiosa.

A doença é a mesma do Menino Gui, que viralizou nas redes sociais por ser torcedor assíduo do Vasco da Gama.

Em 2023, Deborah Colker e Theo participaram de um documentário da Globoplay chamado “Viver É Raro”, que conta a história de brasileiros com doenças raras, com o objetivo de desconstruir a visão estereotipada de como essas pessoas levam suas vidas.

"Ajuda a transformar o desconhecimento em relação a doenças raras. Mostra o desafio, mas também a paixão, o sentido de viver e a missão de cada um de buscar formas de cura. Porque a cura existe. Se não está no campo físico, está no emocional, no intelectual ou espiritual", comentou Deborah na época do lançamento da produção. Ela, nos últimos anos, vinha compartilhando como lidava com o preconceito acerca da condição do neto e também a esperança da cura.

A escola onde Theo estudava, Ceja de Copacabana, também prestou suas condolências publicamente: "É com muita tristeza que informamos a partida precoce do nosso aluno e amigo. Já sentimos a sua falta, mas também a sua força".

Theo Colker

Theo Colker Assunção Fulgêncio por Reprodução/ Instagram
Theo Colker Assunção Fulgêncio por Reprodução/ Instagram
Theo Colker Assunção Fulgêncio por Reprodução/ Instagram
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