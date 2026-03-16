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Especialista faz leitura labial em Timothée Chalamet durante cerimônia do Oscar

O ator estava concorrendo na categoria de Melhor Ator por seu desempenho em "Marty Supreme"; Michael B. Jordan levou o prêmio

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:34

Marty Supreme
Timothée Chalamet em "Marty Supreme" Crédito: Divulgação

Uma das reações do ator Timothée Chalamet na cerimônia do Oscar 2026, que ocorreu no último domingo (15), gerou questionamentos entre os internautas e uma especialista em leitura labial se propôs a analisar o que estava acontecendo. A cena viralizada envolve Chalamet e sua namorada, Kylie Jenner, conversando poucos minutos antes de anunciarem o vencedor da categoria de Melhor Ator, na qual ele estava concorrendo por seu papel no filme “Marty Supreme”.

Timothée aparentava estar nervoso, mexendo a perna a todo instante. De acordo com a especialista, Nicola Hicklingo, o artista teria comentado com a namorada que odiava aquele momento pré-anúncio. “Eu odeio isso”, disse para Kylie, que respondeu: “Estamos bem, certo?. Diante da resposta afirmativa do namorado, ela reforça: “Espero que sim”. Ainda de acordo com Hicklingo, Chalamet teria demonstrado um lado mais vulnerável. “Hoje à noite, eu preciso de um grande abraço”, supostamente o ator falou.

Confira os indicados a Melhor Ator no Oscar 2026

Wagner Moura, por O Agente Secreto por Divulgação | Vitrine Filmes
Timothée Chalamet, por Marty Supreme por Divulgação
Michael B. Jordan, por Sinners (Pecadores) por Divulgação
Leonardo DiCaprio, por One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra) por divulgação
Ethan Hawke, por Blue Moon por Divulgação
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Wagner Moura, por O Agente Secreto por Divulgação | Vitrine Filmes

Timothée Chalamet não levou a estatueta de Melhor Ator para casa na 98ª cerimônia do Oscar como intérprete de Marty. Quem venceu a categoria foi Michael B. Jordan, por interpretar gêmeos no longa-metragem “Pecadores”. Além disso, o filme “Marty Supreme” não ganhou nenhuma das nove indicações que estava concorrendo.

Apesar de ser um dos favoritos na categoria, Chalamet esteve envolvido em uma polêmica recentemente, quando afirmou em entrevista com o ator Matthew McConaughey, para a Variety e a CNN, que "ninguém se importa" com essas formas de arte, como balé e ópera. O comentário repercutiu de forma negativa entre os internautas e a comunidade artística.

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