OSCAR 2026

Especialista faz leitura labial em Timothée Chalamet durante cerimônia do Oscar

O ator estava concorrendo na categoria de Melhor Ator por seu desempenho em "Marty Supreme"; Michael B. Jordan levou o prêmio

K Kamila Macedo

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:34

Timothée Chalamet em "Marty Supreme" Crédito: Divulgação

Uma das reações do ator Timothée Chalamet na cerimônia do Oscar 2026, que ocorreu no último domingo (15), gerou questionamentos entre os internautas e uma especialista em leitura labial se propôs a analisar o que estava acontecendo. A cena viralizada envolve Chalamet e sua namorada, Kylie Jenner, conversando poucos minutos antes de anunciarem o vencedor da categoria de Melhor Ator, na qual ele estava concorrendo por seu papel no filme “Marty Supreme”.

Timothée aparentava estar nervoso, mexendo a perna a todo instante. De acordo com a especialista, Nicola Hicklingo, o artista teria comentado com a namorada que odiava aquele momento pré-anúncio. “Eu odeio isso”, disse para Kylie, que respondeu: “Estamos bem, certo?. Diante da resposta afirmativa do namorado, ela reforça: “Espero que sim”. Ainda de acordo com Hicklingo, Chalamet teria demonstrado um lado mais vulnerável. “Hoje à noite, eu preciso de um grande abraço”, supostamente o ator falou.

Confira os indicados a Melhor Ator no Oscar 2026 1 de 5

Timothée Chalamet não levou a estatueta de Melhor Ator para casa na 98ª cerimônia do Oscar como intérprete de Marty. Quem venceu a categoria foi Michael B. Jordan, por interpretar gêmeos no longa-metragem “Pecadores”. Além disso, o filme “Marty Supreme” não ganhou nenhuma das nove indicações que estava concorrendo.