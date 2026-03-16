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'A homofobia machuca': Gil do Vigor desabafa após comentário de ex-MasterChef

Leonela criticou nas suas redes sociais o desempenho de Gil do ex-BBB como comunicador no último domingo (15)

K Kamila Macedo

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:40

Gil do Vigor acusa Leonela, ex-MasterChef, de homofobia Crédito: Reprodução/ Divulgação

O ex-BBB Gil do Vigor e a ex-MasterChef Leonela Borges se envolveram em um embate após a cozinheira chamá-lo de “gay caricata” nas redes sociais. Tudo começou quando no X, antigo Twitter, Leonela comentou em uma publicação que falava que Gil estava criticando Milena, participante do BBB 26, por ter perdido o posto de melhor Pipoca da história do reality.

No comentário, feito no último domingo (15), ela respondeu: “Gente, Gil morreu cedíssimo sustentando amizade com a bomba vocês sabem quem, além do desempenho médio pra ruim como comunicador cujo maior trunfo é ser uma ‘yag’ caricata”.

“Se ngm fala sobra pra mim falar, né?”, completou.

oh gente, Gil morreu cedíssimo sustentando amizade com a bomba vcs sabem quem, além do desempenho médio pra ruim como comunicador cujo maior trunfo é ser uma yag caricata



se ngm fala sobra pra mim falar né https://t.co/tDzyHjfBbV — MC12_LEONELA (@MC12_LEONELA) March 15, 2026

Gil do Vigor 1 de 8

Gil não gostou da forma como a ex-Masterchef se expressou. Ele se pronunciou no story do seu Instagram nesta segunda-feira (16), em resposta à Leonela. Na mensagem, ele ainda destacou o fato de ter torcido para Leonela durante a participação da baiana no MasterChef Amadores 2025, e que estava decepcionado. “É difícil ver tanto preconceito disfarçado de deboche [...] A homofobia machuca muito. Você pode me achar uma gay caricata, mas saiba que por muitos anos eu tive vergonha de ser quem eu sou”, compartilhou.