Atriz famosa surpreende ao abrir conta no OnlyFans

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Kamila Macedo
Publicado em 16 de março de 2026 às 17:31
A atriz norte-americana Elle Fanning surpreendeu ao declarar que tinha aberto uma conta no OnlyFans como ferramenta de pesquisa para seu novo papel. Em entrevista à People, que ocorreu na última sexta-feira (13), ela revelou que a atitude fazia parte do processo para interpretar a personagem Margot Millet na nova série da Apple TV, “Margo Está em Apuros”. A data de estreia está para 15 de abril.
“Obviamente, eu uso o Instagram e o TikTok. Tive que dar uma olhada nisso. Também tivemos que explorar um pouco o OnlyFans. Criamos uma conta para a equipe de roteiristas e outra para mim, para que eu pudesse conhecer o site”, declarou a atriz, explicando que precisava entender melhor o funcionamento da plataforma.
A série é uma adaptação da obra literária de “Margo Está em Apuros”, da autora Rufi Thorpe, lançada em 2024. A trama começa quando a personagem toma a atitude desesperada de abrir uma conta no OnlyFans, plataforma conhecida por ter conteúdo adulto, após descobrir que está grávida, ser demitida do emprego e precisar abandonar a faculdade. A série terá Elle Fanning como a protagonista Margo Millet, além dos atores Michelle Pfeiffer e Nick Offerman interpretando os pais de Margo.
Elle Fanning
A showrunner da série, Eva Anderson, também comentou sobre abrir contas no OnlyFans para os integrantes da equipe, afirmando que a decisão foi totalmente profissional. "Os roteiristas pesquisaram bastante o OnlyFans, mas todos demos nosso consentimento antes de começar. Fomos muito responsáveis e tentamos obter o máximo de informações possível antes de começarmos", contou.
Elle estava indicada ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no longa-metragem “Valor Sentimental”, mas acabou não levando a estatueta para casa. Além de “Margo Está em Apuros”, a atriz está escalada para interpretar a versão jovem de Effie Trinket em “Amanhecer da Colheita”, novo filme da franquia de “Jogos Vorazes”, que será lançado em novembro de 2026.