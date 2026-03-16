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Atriz famosa surpreende ao abrir conta no OnlyFans

Elle Fanning estava indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Valor Sentimental”

K Kamila Macedo

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:31

Elle Fanning é conhecida por interpretar a Bela Adormecida em "Malévola" Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A atriz norte-americana Elle Fanning surpreendeu ao declarar que tinha aberto uma conta no OnlyFans como ferramenta de pesquisa para seu novo papel. Em entrevista à People, que ocorreu na última sexta-feira (13), ela revelou que a atitude fazia parte do processo para interpretar a personagem Margot Millet na nova série da Apple TV, “Margo Está em Apuros”. A data de estreia está para 15 de abril.

“Obviamente, eu uso o Instagram e o TikTok. Tive que dar uma olhada nisso. Também tivemos que explorar um pouco o OnlyFans. Criamos uma conta para a equipe de roteiristas e outra para mim, para que eu pudesse conhecer o site”, declarou a atriz, explicando que precisava entender melhor o funcionamento da plataforma.

A série é uma adaptação da obra literária de “Margo Está em Apuros”, da autora Rufi Thorpe, lançada em 2024. A trama começa quando a personagem toma a atitude desesperada de abrir uma conta no OnlyFans, plataforma conhecida por ter conteúdo adulto, após descobrir que está grávida, ser demitida do emprego e precisar abandonar a faculdade. A série terá Elle Fanning como a protagonista Margo Millet, além dos atores Michelle Pfeiffer e Nick Offerman interpretando os pais de Margo.

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A showrunner da série, Eva Anderson, também comentou sobre abrir contas no OnlyFans para os integrantes da equipe, afirmando que a decisão foi totalmente profissional. "Os roteiristas pesquisaram bastante o OnlyFans, mas todos demos nosso consentimento antes de começar. Fomos muito responsáveis e tentamos obter o máximo de informações possível antes de começarmos", contou.