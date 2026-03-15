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Jessie Buckley leva estatueta de Melhor Atriz por ‘Hamnet: A Vida Antes de Hamlet’

No longa dirigido por Chloé Zhao, a atriz interpreta Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de março de 2026 às 23:29

Jessie Buckley é a vencedora da categoria de Melhor Atriz no Oscar 2026 Crédito: Divulgação

A atriz irlandesa Jessie Buckley venceu o seu primeiro Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação como Agnes Hathaway em “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, na 98ª edição da premiação. Buckley era a favorita na categoria após dominar a temporada ao vencer o Globo de Ouro, o Actor Awards, o Critics Choice Awards, o BAFTA e o Satellite Award pelo papel no longa-metragem dirigido por Chloé Zhao.

Jessie superou nomes como Emma Stone (“Bugonia”), que já venceu a categoria em 2017 e 2024, Kate Hudson (“Song Sung Blue: Um Sonho a Dois”), Rose Byrne (“Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria”) e Renate Reinsve (“Valor Sentimental”), que também estavam indicadas.

A atriz já havia sido indicada ao Oscar em outra ocasião. Em 2022, ela concorreu como Melhor Atriz Coadjuvante por “A Filha Perdida”, longa-metragem da Netflix dirigido por Maggie Gyllenhaal. Na obra, ela interpretou a versão jovem da personagem Leda, dividindo o papel com a atriz Olivia Colman.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Hamnet recebeu 8 indicações ao Oscar 2026 por Divulgação
Jessie Buckley interpreta Agnes Hathaway por Divulgação
O baiano Tiago Di Mauro integra equipe de Hamnet, filme que recebeu 8 indicações ao Oscar 2026 por Acervo pessoal
Hamnet recebeu 8 indicações ao Oscar 2026 por Divulgação
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Hamnet recebeu 8 indicações ao Oscar 2026 por Divulgação

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O filme pelo qual foi premiada, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, é uma adaptação do livro homônimo de Maggie O’Farrell. Na trama de ficção histórica, Agnes e William Shakespeare, interpretado por Paul Mescal, enfrentam o luto em decorrência da peste negra. A dor vivida pelo casal é o que leva o famoso escritor a escrever a clássica obra "Hamlet".

Além de Melhor Atriz, “Hamnet” recebeu indicações em outras sete categorias nesta edição do Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte e Melhor Direção de Elenco.

Atualmente, Jessie também está nos cinemas com o longa-metragem “A Noiva!”, onde repete a parceria com a diretora Maggie Gyllenhaal. A história é uma reinterpretação de “Frankenstein”, obra de Mary Shelley, em uma trama ambientada na Chicago de 1930.

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Oscar 2026 Melhor Atriz Hamnet

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