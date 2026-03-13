CINEMA

Lázaro Ramos confirma presença no Oscar 2026: 'Um ano em que meu irmão está concorrendo'

A 98ª edição da premiação ocorre em Los Angeles no próximo domingo (15); presença do ator era incerta devido estreia de nova novela

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:08

Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

Encerrando o mistério sobre sua participação na 98ª edição do Oscar, Lázaro Ramos confirmou que viajará para Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator foi convidado por seu amigo de longa data, Wagner Moura, para prestigiá-lo pela indicação na categoria de Melhor Ator por seu papel em “O Agente Secreto”. A presença de Lázaro era considerada incerta devido a estreia da próxima novela das seis na segunda-feira (16), trama na qual interpretará o vilão Jendal.

A cerimônia de premiação acontece no dia 15 de março, no Dolby Theatre, apenas um dia antes do lançamento do novo projeto de Lázaro na TV. Além da indicação, Wagner Moura será um dos apresentadores das categorias na noite.

Em vídeo publicado nesta sexta-feira (13), Lázaro aparece organizando as malas e incluindo um traje social na bagagem. Em tom de humor, o artista comentou: "Este ano eu não vou apresentar o Oscar. Pois é, um ano em que meu irmão está concorrendo, né?".

Ele relembrou sua participação na transmissão de 2025 pela TNT e Max, quando “Ainda Estou Aqui” conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional: “Foi tão legal no passado, vocês lembram quando eu apresentei o Oscar?”.

O ator também mencionou sua entrevista durante a divulgação do filme “Pecadores”, que está concorrendo a 16 categorias na premiação: “E este ano ainda tinha outra coisa muito legal, não sei se vocês lembram, mas eu entrevistei o Ryan Coogler e o Michael B. Jordan por 'Pecadores', que é um filme que tem a maior quantidade de indicações da história”.

Por fim, brincou sobre sua ausência na bancada de comentaristas: “Como vocês sabem, eu adoro falar de cinema e assistir filmes, mas este ano eu vou ter que ficar em outro lugar. Não vou estar na sua telinha apresentando o Oscar. Acho que vocês já entenderam, né? Não entendeu não? Não entendeu mesmo?”.

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