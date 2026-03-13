BBB 26

Em internação psiquiátrica, ex-BBB Pedro perde o nascimento da filha

Participante foi internado após deixar o programa sob acusações de importunação sexual

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:58

Pedro desistiu do BBB Crédito: Reprodução

O ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Espíndola, segue internado em uma clínica psiquiátrica e não pôde acompanhar o nascimento de sua filha, Aurora. O anúncio do nascimento foi feito nesta sexta-feira (13) pela mãe da criança, Rayne Luiza, por meio das redes sociais. Pedro está sob cuidados em uma unidade de saúde psiquiátrica no Paraná desde o dia 21 de janeiro.

A assessoria do ex-BBB confirmou para o Metrópoles que a previsão de alta é para o dia 23 de março.

Pedro Henrique Espíndola deixou o reality show após um episódio de importunação sexual contra a participante Jordana Morais, ocorrido em 18 de janeiro. Na ocasião, ele apertou o botão de desistência após tentar beijar a colega de confinamento, que já havia recusado suas investidas anteriormente.