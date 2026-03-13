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Em internação psiquiátrica, ex-BBB Pedro perde o nascimento da filha

Participante foi internado após deixar o programa sob acusações de importunação sexual

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:58

Pedro desistiu do BBB
Pedro desistiu do BBB Crédito: Reprodução

O ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Espíndola, segue internado em uma clínica psiquiátrica e não pôde acompanhar o nascimento de sua filha, Aurora. O anúncio do nascimento foi feito nesta sexta-feira (13) pela mãe da criança, Rayne Luiza, por meio das redes sociais. Pedro está sob cuidados em uma unidade de saúde psiquiátrica no Paraná desde o dia 21 de janeiro.

A assessoria do ex-BBB confirmou para o Metrópoles que a previsão de alta é para o dia 23 de março.

Pedro Henrique Espíndola deixou o reality show após um episódio de importunação sexual contra a participante Jordana Morais, ocorrido em 18 de janeiro. Na ocasião, ele apertou o botão de desistência após tentar beijar a colega de confinamento, que já havia recusado suas investidas anteriormente. 

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro por Reprodução
Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
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Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução

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Tags:

Pedro Nascimento bbb 26

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