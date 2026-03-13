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Tânia Maria, de “O Agente Secreto”, recebe homenagem simbólica na Calçada da Fama de Hollywood

Intérprete de Dona Sebastiana foi representada em Los Angeles por um totem em tamanho real e uma estrela personalizada pela produtora do filme

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 16:15

Totem da atriz Tânia Maria em pontos turísticos de Hollywood
Totem da atriz Tânia Maria em pontos turísticos de Hollywood Crédito: Reprodução/ Instagram

A atriz Tânia Maria não comparecerá à cerimônia da 98ª edição do Oscar, mas marca presença de forma simbólica em Los Angeles. A intérprete de Dona Sebastiana em “O Agente Secreto” foi homenageada pela Vitrine Filmes, produtora do longa-metragem, que colocou um totem em tamanho real da atriz na cidade ao lado uma estrela da fama simbólica personalizada com seu nome, na famosa Calçada da Fama de Hollywood.

Na legenda da publicação, a produtora brincou: "Quem disse que a Tânia Maria não iria para o Oscar? Foi e ainda ganhou uma estrela na Calçada da Fame. A equipe da Vitrine Filmes honra a atriz de “O Agente Secreto” em Los Angeles". Em outros registros, o totem da artista também aparece diante de outro ponto turístico icônico: o letreiro de Hollywood.

“Não é calçada da fama, é calçada da Tânia”, comentou um internauta na publicação. Nos comentários, fãs pedem que a veterana seja mencionada durante o evento: "Wagner, mencione dona Tânia quando for apresentar o Oscar de Melhor Direção de Elenco". Vale lembrar que o ator baiano será um dos apresentadores da noite.

"Eu, se fosse o Wagner Moura, faria uma chamada de vídeo para dona Tânia no momento em que estivesse no palco com o Oscar na mão", sugeriu outro seguidor.

Aos 79 anos, Tânia Maria explicou por que não estará na premiação ao lado do elenco. "Muita gente está me perguntando se eu vou para a premiação. Sabe qual a resposta? Eu não vou! Sabe o porquê? O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também", afirmou em um vídeo divulgado pela produtora.

O filme “O Agente Secreto” concorre em quatro categorias nesta edição: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, com a indicação de Wagner Moura.

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O Agente Secreto Oscar 2026

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