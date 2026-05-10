ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana (de 11 a 17 de maio) promete clareza, recomeços e mudanças importantes para cada signo

A semana traz energia de renovação, decisões transformadoras e oportunidades que podem abrir novos caminhos no amor, na carreira e na vida pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Uma nova fase começa a ganhar força entre os dias 11 e 17 de maio. A semana traz energia de renovação, coragem para agir e uma sensação de que certas respostas finalmente começam a aparecer. Muitos signos sentirão mais clareza para tomar decisões, enquanto outros perceberão que chegou a hora de deixar antigos medos para trás. O período favorece mudanças importantes, novas oportunidades e escolhas que podem transformar os próximos meses. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana para Áries: sábado, 16 de maio

Você finalmente começa a enxergar sua própria força com mais clareza. Depois de semanas intensas e cheias de aprendizados, chega um momento em que tudo parece se encaixar dentro de você. Decisões impulsivas dão lugar à maturidade, e isso faz toda a diferença nos próximos passos da sua vida. A sensação é de libertação emocional e confiança renovada.

Dica cósmica: acreditar no seu potencial muda completamente os caminhos que se abrem diante de você.

Touro

Dia da sorte da semana para Touro: sábado, 16 de maio

Um novo ciclo pessoal começa a ganhar forma e você sente vontade de recomeçar em vários aspectos da vida. Esse período favorece planos, sonhos e decisões ligadas ao futuro. Você percebe que não basta apenas conquistar estabilidade, também precisa se sentir feliz no processo. Aproveite para definir novas metas e olhar para si com mais carinho.

Dica cósmica: quando sua vida faz sentido emocionalmente, tudo flui melhor.

Gêmeos

Dia da sorte da semana para Gêmeos: quinta-feira, 14 de maio

Uma grande clareza mental chega para transformar sua maneira de enxergar o futuro. Você pode sentir uma conexão mais forte com seus desejos e perceber sinais importantes sobre o caminho que deve seguir. É um ótimo momento para desacelerar a mente e ouvir mais a própria intuição.

Dica cósmica: algumas respostas aparecem quando você para de tentar controlar tudo.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Câncer

Dia da sorte da semana para Câncer: quarta-feira, 13 de maio

Sua vida profissional entra em destaque e você começa a receber mais reconhecimento pelo que faz. Projetos, contatos e oportunidades podem surgir de maneira natural, colocando você em uma posição importante. Apesar da correria, existe uma sensação de realização crescendo dentro de você.

Dica cósmica: sucesso também significa construir uma rotina que respeite seus limites.

Leão

Dia da sorte da semana para Leão: sábado, 16 de maio

Você deixa para trás a necessidade de aprovação e começa a agir com mais autenticidade. Essa mudança interna abre portas importantes e fortalece sua autoestima. Aos poucos, você entende que não precisa agradar todo mundo para conquistar o que deseja.

Dica cósmica: quando você reconhece o próprio valor, o mundo passa a enxergar isso também.

Virgem

Dia da sorte da semana para Virgem: domingo, 17 de maio

Novas oportunidades começam a surgir na sua vida profissional e podem levar você por caminhos que jamais imaginou antes. O momento pede coragem para experimentar algo diferente e deixar de lado antigos planos rígidos. Mudanças inesperadas podem trazer exatamente o crescimento que faltava.

Dica cósmica: nem tudo precisa sair como você planejou para dar certo.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra

Dia da sorte da semana para Libra: quinta-feira, 14 de maio

Você entra em uma nova etapa cheia de possibilidades, mesmo sem entender totalmente para onde ela vai levar. Pessoas importantes podem surgir para ajudar seus projetos a crescerem. O mais importante agora é focar na sua estabilidade emocional e não se perder em conflitos alheios.

Dica cósmica: proteger sua paz também é uma forma de evolução.

Escorpião

Dia da sorte da semana para Escorpião: sábado, 16 de maio

Uma grande virada emocional ajuda você a enxergar o quanto merece viver com mais leveza. Questões ligadas à autoestima, limites e felicidade pessoal ficam muito mais claras. Você percebe que não precisa sacrificar seus desejos para cuidar de outras pessoas.

Dica cósmica: escolher a si mesmo não é egoísmo, é maturidade emocional.

Sagitário

Dia da sorte da semana para Sagitário: quarta-feira, 13 de maio

Sua criatividade ganha força e abre espaço para ideias promissoras. Projetos ligados à comunicação, arte ou redes sociais podem trazer reconhecimento e novas oportunidades. Você se sente mais inspirado, motivado e conectado com aquilo que realmente ama fazer.

Dica cósmica: sua autenticidade é o que transforma talento em sucesso.

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Capricórnio

Dia da sorte da semana para Capricórnio: domingo, 17 de maio

Mudanças importantes começam a acontecer na sua rotina e na forma como você conduz a carreira. Existe uma necessidade maior de construir uma vida mais equilibrada e alinhada com aquilo que faz sentido para você. Novas possibilidades podem surgir justamente quando você decide sair do automático.

Dica cósmica: sucesso perde o brilho quando custa sua paz.

Aquário

Dia da sorte da semana para Aquário: sábado, 16 de maio

Você percebe que passou tempo demais diminuindo sua própria luz. Agora, surge uma fase em que autenticidade e coragem se tornam essenciais para conquistar espaço na vida pessoal e profissional. Quanto mais você abraçar quem realmente é, maiores serão as oportunidades ao seu redor.

Dica cósmica: não peça desculpas por ocupar o lugar que sempre foi seu.

Peixes

Dia da sorte da semana para Peixes: sábado, 16 de maio

Você começa a entender que nunca precisou ser perfeito para merecer coisas boas. Uma sensação de aceitação toma conta dos próximos dias e ajuda você a enxergar sua trajetória com mais carinho. Tudo aquilo que viveu serviu para fortalecer sua essência e preparar seus próximos passos.