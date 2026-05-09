ASTROLOGIA

Após anos de caos, um signo finalmente sai do pior ciclo da vida e entra em fase de estabilidade

Mudança rara no céu encerra um período de perdas e instabilidade e abre caminho para crescimento, dinheiro e reconhecimento

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 13:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de anos intensos, marcados por mudanças inesperadas e sensação constante de instabilidade, um signo do zodíaco finalmente começa a respirar aliviado. Segundo astrólogos, a entrada de Urano em Gêmeos encerra oficialmente um dos capítulos mais difíceis dessa jornada.

Desde 2018, quando Urano passou a influenciar diretamente Touro, a vida desse signo foi virada de cabeça para baixo. Relações que pareciam sólidas mudaram, caminhos profissionais sofreram reviravoltas e até a própria identidade passou por transformações profundas. Para um signo que valoriza estabilidade acima de tudo, esse período foi especialmente desafiador.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

A astróloga Georgina Easterbrook explica que Urano é conhecido como o planeta das mudanças bruscas e imprevisíveis, e sua atuação em Touro trouxe justamente o tipo de energia que mais tira esse signo da zona de conforto. “É o planeta mais disruptivo, e você simplesmente não foi feito para essa energia”, afirmou.

Mas agora, o cenário começa a mudar. Com Urano deixando Touro e avançando para Gêmeos, uma nova fase se inicia, mais leve e cheia de possibilidades. De acordo com Easterbrook, esse novo ciclo traz “facilidade, abundância de oportunidades e situações que finalmente começam a fluir”. Reconhecimento profissional, novas conexões e caminhos mais claros passam a fazer parte da realidade.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

A astróloga Helena Hathor reforça que essa nova posição de Urano favorece especialmente questões financeiras, com ganhos chegando de formas inesperadas e até inovadoras. É como se, depois de um longo período de testes, as recompensas começassem a aparecer.

Ainda assim, o momento pede adaptação. Depois de tanto tempo lidando com instabilidade, pode levar um tempo até confiar novamente no fluxo das coisas. Os especialistas recomendam focar em equilíbrio e aterramento emocional para não se perder diante das novas oportunidades.

A boa notícia é clara: o pior já passou. Agora, Touro entra em uma fase em que tudo começa, finalmente, a fazer sentido de novo.