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Após anos de caos, um signo finalmente sai do pior ciclo da vida e entra em fase de estabilidade

Mudança rara no céu encerra um período de perdas e instabilidade e abre caminho para crescimento, dinheiro e reconhecimento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 13:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de anos intensos, marcados por mudanças inesperadas e sensação constante de instabilidade, um signo do zodíaco finalmente começa a respirar aliviado. Segundo astrólogos, a entrada de Urano em Gêmeos encerra oficialmente um dos capítulos mais difíceis dessa jornada.

Desde 2018, quando Urano passou a influenciar diretamente Touro, a vida desse signo foi virada de cabeça para baixo. Relações que pareciam sólidas mudaram, caminhos profissionais sofreram reviravoltas e até a própria identidade passou por transformações profundas. Para um signo que valoriza estabilidade acima de tudo, esse período foi especialmente desafiador.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

A astróloga Georgina Easterbrook explica que Urano é conhecido como o planeta das mudanças bruscas e imprevisíveis, e sua atuação em Touro trouxe justamente o tipo de energia que mais tira esse signo da zona de conforto. “É o planeta mais disruptivo, e você simplesmente não foi feito para essa energia”, afirmou.

Mas agora, o cenário começa a mudar. Com Urano deixando Touro e avançando para Gêmeos, uma nova fase se inicia, mais leve e cheia de possibilidades. De acordo com Easterbrook, esse novo ciclo traz “facilidade, abundância de oportunidades e situações que finalmente começam a fluir”. Reconhecimento profissional, novas conexões e caminhos mais claros passam a fazer parte da realidade.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

A astróloga Helena Hathor reforça que essa nova posição de Urano favorece especialmente questões financeiras, com ganhos chegando de formas inesperadas e até inovadoras. É como se, depois de um longo período de testes, as recompensas começassem a aparecer.

Ainda assim, o momento pede adaptação. Depois de tanto tempo lidando com instabilidade, pode levar um tempo até confiar novamente no fluxo das coisas. Os especialistas recomendam focar em equilíbrio e aterramento emocional para não se perder diante das novas oportunidades.

A boa notícia é clara: o pior já passou. Agora, Touro entra em uma fase em que tudo começa, finalmente, a fazer sentido de novo.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

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