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Prefeito demite todos os policiais de cidade após agentes denunciarem primeira-dama por 'ambiente hostil'

Policiais haviam reclamado da esposa do prefeito após ela continuar tendo acesso à prefeitura mesmo depois de ser demitida

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 13:28

Ron e Pam Shinnick Crédito: Reprodução

O prefeito da cidade de Cohutta, no estado da Geórgia (EUA), decidiu demitir todos os policiais do município após uma disputa envolvendo sua esposa, ex-funcionária da prefeitura acusada de criar um "ambiente de trabalho hostil".

Segundo veículos locais, o prefeito Ron Shinnick encerrou oficialmente as atividades do Departamento de Polícia da cidade na quarta-feira (6), deixando os dez agentes sem emprego.

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A polêmica começou depois que Pam Shinnick, esposa do prefeito, foi demitida do cargo de secretária municipal. Ela era uma funcionária da administração local responsável por registrar atas oficiais, gerenciar documentos da cidade, conduzir o censo anual e supervisionar eleições. De acordo com denúncias feitas por funcionários e policiais, Pam teria criado um clima tóxico na cidade de menos de mil moradores.

Parte dos agentes chegou a enviar cartas formais de reclamação contra Pam, o que, segundo a imprensa americana, contribuiu para a saída dela do cargo.

Mesmo após a demissão, policiais alegaram que a primeira-dama continuava tendo acesso a informações internas e confidenciais da prefeitura, situação que acabou gerando ainda mais revolta. A situação irritou os policiais, que decidiram expor o ilegítimo privilégio de Pam no Facebook. Na quarta-feira (6), o prefeito tomou a medida polêmica. "Eles receberão seus salários. Nós não somos assim, e eu agradeço o serviço deles, OK? É hora de mudança", declarou Ron.

O ex-chefe da polícia, Greg Fowler, afirmou que os funcionários não foram avisados previamente sobre o fechamento do departamento e disse que a equipe precisou esvaziar imediatamente o prédio da polícia.

Já o advogado da cidade, Bryan Rayburn, declarou que havia garantido dias antes aos policiais que eles não perderiam seus cargos por terem denunciado a primeira-dama.

"Meu entendimento é que muitos policiais ouviram rumores de que seriam demitidos por causa das cartas que escreveram", afirmou. "Não acho que exercer o direito de apresentar reclamações seja motivo válido para demitir alguém".

Um dos policiais dispensados, o sargento Jeremy May, classificou a decisão como uma "vingança pessoal" do prefeito. Segundo ele, a população da cidade poderá sofrer com a medida, já que o município perderá um departamento policial próprio.

Após o fechamento da corporação, o gabinete do xerife do condado de Whitfield informou que assumirá temporariamente o policiamento de Cohutta. O xerife Darren J. Pierce afirmou que moradores continuarão recebendo atendimento policial normalmente.