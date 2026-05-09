COMEMORAÇÃO

'Beijinho no ombro': Kaká canta com Luan Santana e desce até o chão com hit de Valesca Popozuda em festa da filha

Ex-jogador celebrou os 15 anos de Isabella Celico em festa luxuosa marcada por momentos descontraídos entre familiares e amigos

Kamila Macedo

Publicado em 9 de maio de 2026 às 13:44

Isabella Celico completou 15 anos e comemorou com festa luxuosa na sexta-feira (8) Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador Kaká aproveitou intensamente o aniversário de 15 anos de sua filha, Isabella Celico, durante a madrugada deste sábado (9). Conhecido pelo perfil discreto em sua vida pessoal, o craque surpreendeu ao aparecer em registros cantando ao lado de Luan Santana e da debutante, além de dançar com a esposa, Carol Leite, e arriscar passos com o amigo Doda Miranda.

Uma das grandes atrações da noite foi o show do cantor sertanejo Luan Santana e, demonstrando a mesma animação que Isabella, Kaká subiu ao palco para acompanhar o artista durante a luxuosa celebração. O trio cantou o clássico “Amar Não é Pecado”.

No entanto, outro momento da festa chamou ainda mais a atenção dos internautas. O ex-jogador da Seleção Brasileira foi filmado dançando com Doda Miranda, medalhista olímpico e seu amigo pessoal, ao som de “Beijinho no Ombro”, hit de Valesca Popozuda. A cena rapidamente viralizou com eles interpretando a coreografia e descendo até o chão, divertindo os convidados do aniversário e os seguidores do ex-atleta.

Kaká se diverte em aniversário de 15 anos de sua filha, Isabella 1 de 9

A celebração, que uniu as famílias de Kaká e Carol Celico, comemorou os 15 anos de Isabella Celico. Os detalhes da decoração seguiram tons de verde, branco e dourado, com o salão ornamentado por flores claras e iluminação elegante, exibindo um bolo dourado com acabamento floral.

Isabella escolheu utilizar um vestido longo para a tradicional valsa e, após o protocolo da festa, apenas removeu a saia da peça para aproveitar a pista de dança em uma versão curta e confortável. Além do show de Luan Santana, a DJ Marina Diniz comandou o som da celebração.

A comemoração reuniu um círculo íntimo de amigos e familiares. Nos registros divulgados por Carol Celico, a aniversariante aparece cercada pelos pais, pela madrasta e pelo padrasto – os respectivos cônjuges Carol Leite e Eduardo Scarpa –, e também pelos irmãos Luca, Rafael, Esther e Sarah.