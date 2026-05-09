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'Beijinho no ombro': Kaká canta com Luan Santana e desce até o chão com hit de Valesca Popozuda em festa da filha

Ex-jogador celebrou os 15 anos de Isabella Celico em festa luxuosa marcada por momentos descontraídos entre familiares e amigos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de maio de 2026 às 13:44

Isabella Celico completou 15 anos e comemorou com festa luxuosa na sexta-feira (8)
Isabella Celico completou 15 anos e comemorou com festa luxuosa na sexta-feira (8) Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador Kaká aproveitou intensamente o aniversário de 15 anos de sua filha, Isabella Celico, durante a madrugada deste sábado (9). Conhecido pelo perfil discreto em sua vida pessoal, o craque surpreendeu ao aparecer em registros cantando ao lado de Luan Santana e da debutante, além de dançar com a esposa, Carol Leite, e arriscar passos com o amigo Doda Miranda.

Uma das grandes atrações da noite foi o show do cantor sertanejo Luan Santana e, demonstrando a mesma animação que Isabella, Kaká subiu ao palco para acompanhar o artista durante a luxuosa celebração. O trio cantou o clássico “Amar Não é Pecado”.

No entanto, outro momento da festa chamou ainda mais a atenção dos internautas. O ex-jogador da Seleção Brasileira foi filmado dançando com Doda Miranda, medalhista olímpico e seu amigo pessoal, ao som de “Beijinho no Ombro”, hit de Valesca Popozuda. A cena rapidamente viralizou com eles interpretando a coreografia e descendo até o chão, divertindo os convidados do aniversário e os seguidores do ex-atleta.

Kaká se diverte em aniversário de 15 anos de sua filha, Isabella

Kaká se diverte em aniversário de 15 anos da filha por Reprodução
Kaká se diverte em festa de 15 anos da filha Isabella por Reprodução
Kaká canta com sua filha, Isabella, e Luan Santana por Reprodução
Kaká canta com sua filha, Isabella, e Luan Santana por Reprodução
Kaká dança "Beijinho no Ombro" com Doda Miranda por Reprodução
Kaká dança "Beijinho no Ombro" com Doda Miranda por Reprodução
Kaká dança "Beijinho no Ombro" com Doda Miranda por Reprodução
Kaká cantando Luan Santana com sua esposa, Carol Leite por Reprodução
Kaká cantando Luan Santana com sua esposa, Carol Leite por Reprodução
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Kaká se diverte em aniversário de 15 anos da filha por Reprodução

A celebração, que uniu as famílias de Kaká e Carol Celico, comemorou os 15 anos de Isabella Celico. Os detalhes da decoração seguiram tons de verde, branco e dourado, com o salão ornamentado por flores claras e iluminação elegante, exibindo um bolo dourado com acabamento floral.

Isabella escolheu utilizar um vestido longo para a tradicional valsa e, após o protocolo da festa, apenas removeu a saia da peça para aproveitar a pista de dança em uma versão curta e confortável. Além do show de Luan Santana, a DJ Marina Diniz comandou o som da celebração.

A comemoração reuniu um círculo íntimo de amigos e familiares. Nos registros divulgados por Carol Celico, a aniversariante aparece cercada pelos pais, pela madrasta e pelo padrasto – os respectivos cônjuges Carol Leite e Eduardo Scarpa –, e também pelos irmãos Luca, Rafael, Esther e Sarah.

Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico

Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico por Reprodução/Instagram
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Tags:

15 Anos Kaká Luan Santana Isabella Celico Doda Miranda

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