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Show de Luan Santana, vestido de princesa e bolo dourado: os detalhes luxuosos da festa de 15 anos da filha de Kaká

Isabella Celico celebrou a nova fase com festa sofisticada, decoração elegante e presença da família

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 10:10

Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico Crédito: Reprodução/Instagram

A festa de 15 anos de Isabella Celico, filha de Kaká e Carol Celico, movimentou as redes sociais na madrugada deste sábado (9) após detalhes da celebração luxuosa serem compartilhados pela família. A comemoração, realizada na noite de sexta-feira (8), reuniu decoração sofisticada, looks glamourosos e até um show especial de Luan Santana.

Nos primeiros registros publicados pela mãe da aniversariante, Isabella apareceu cercada pela família completa: a mãe e o padrasto, Eduardo Scarpa, o pai, Kaká, a madrasta, Carol Leite, além dos irmãos Luca, Rafael e das pequenas Esther e Sarah.

Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico 1 de 38

Para a noite especial, a debutante escolheu um vestido dourado brilhante com visual inspirado em princesa, chamando atenção dos seguidores nas redes sociais. O look rapidamente virou assunto entre os fãs, que deixaram comentários elogiando a elegância da jovem. "Um luxo para uma princesa", "Impecável", "Que elegância", "Chic e perfeito" e "A debutante mais linda que já vi" foram algumas das reações.

A decoração da festa apostou em uma paleta sofisticada de verde, branco e dourado. O salão recebeu muitas flores claras, iluminação elegante e detalhes dourados e verdes espalhados pelos ambientes. Entre os itens que mais chamaram atenção, estava o bolo totalmente dourado com acabamento floral. Carol também mostrou os docinhos personalizados.

Diferente de muitas festas de debutante, Isabella optou por manter praticamente o mesmo visual durante toda a celebração. Ela usou o vestido longo até a tradicional valsa e, depois, apenas retirou a saia da peça para revelar uma versão curta e mais confortável para curtir a pista.