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Sofre com mofo e umidade em casa? O truque caseiro para resolver esse problema que afeta armários e paredes

O truque simples que pode acabar com o cheiro de mofo no armário

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 9 de maio de 2026 às 11:00

Solução caseira ganha força por ser barata, prática e eficiente
Solução caseira ganha força por ser barata, prática e eficiente Crédito: Pexels

A umidade dentro de armários é um problema mais comum do que parece, e vai muito além do cheiro desagradável. Ela pode danificar roupas, favorecer o surgimento de mofo e até mesmo afetar a saúde. Mas um truque simples, feito com itens que muita gente já tem em casa, vem chamando atenção por ajudar a resolver essa situação sem complicação.

O problema invisível dentro do armário

Ambientes fechados, como guarda-roupas e armários, acabam acumulando umidade com facilidade, principalmente em dias frios ou chuvosos. Esse excesso cria o cenário perfeito para o aparecimento de fungos e mofo, que se alimentam da umidade e se espalham rapidamente.

Além de estragar tecidos e deixar aquele cheiro difícil de tirar, esse tipo de ambiente também pode desencadear alergias e problemas respiratórios, já que locais úmidos favorecem a proliferação de microrganismos.

O segredo contra a umidade

Tudo começa com aquele cheiro estranho que aparece sem aviso por Pexels
Aos poucos, a umidade se instala mesmo com o armário fechado por Pexels
Roupas começam a absorver o problema antes que você perceba por Pexels
É nesse momento que entra um truque simples e acessível por Pexels
Com poucos itens, o ambiente começa a ficar mais seco por Pexels
E o resultado aparece no dia a dia: menos odor e mais conservação por Pexels
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Tudo começa com aquele cheiro estranho que aparece sem aviso por Pexels

O truque caseiro que ganhou destaque

Diante disso, soluções simples começaram a viralizar, e uma delas se destaca pela praticidade: o uso de materiais absorventes dentro do armário. Itens como bicarbonato de sódio, carvão ou até giz são conhecidos por ajudar a reduzir a umidade do ambiente. Eles funcionam como “captadores” de água no ar, ajudando a manter o espaço mais seco ao longo do tempo.

A aplicação é fácil: basta colocar o material em um recipiente aberto e deixá-lo dentro do armário. Com o passar dos dias, ele ajuda a equilibrar a umidade e reduzir odores.

Por que isso funciona?

A lógica por trás desse truque é simples. A umidade nada mais é do que a presença de vapor de água no ambiente, e quando há excesso, ele se súmula em locais fechados. Materiais absorventes ajudam justamente a reduzir esse excesso, evitando que ele se deposite em roupas, paredes ou superfícies. É uma solução básica, mas que atua diretamente na causa do problema.

Pequenas atitudes que fazem diferença

Além desse truque, algumas práticas simples ajudam a evitar o problema: 

  • Manter o armário ventilado sempre que possível
  • Não guardar roupas úmidas
  • Evitar excesso de peças apertadas no mesmo espaço
  • Fazer limpezas periódicas 
Essas medidas ajudam a manter o ambiente mais seco e conservado, sem agir esforço ou custos elevados. 

Tags:

Casas Mofo Limpeza Dicas

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