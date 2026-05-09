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Netinho revela retorno de linfoma após exames e inicia novo tratamento em Salvador

Cantor contou que procurou hospital após problema renal e descobriu recidiva da doença durante investigação médica

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 12:12

Cantor Netinho Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Netinho revelou neste sábado (9) que voltou a enfrentar um linfoma. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, o artista contou que o retorno da doença foi identificado durante exames realizados para investigar um problema nos rins.

"E lá vou eu firme e forte em mais um desafio colocado na minha estrada por Deus para seguir me desenhando do jeito que sempre pedi a Ele!", escreveu o artista na legenda do vídeo publicado nas redes sociais.

Netinho 1 de 14

Netinho explicou que procurou atendimento médico após perceber um acúmulo de urina nos rins ao longo da semana. Segundo ele, os exames detectaram uma obstrução no rim esquerdo, que já foi devidamente tratada e liberada pelos médicos.

Durante a investigação, porém, os médicos também identificaram a recidiva do linfoma. O cantor afirmou que passará por uma biópsia neste domingo (10) para definir qual será o tratamento mais adequado para o caso.

Apesar do novo diagnóstico, Netinho demonstrou confiança e afirmou acreditar que a internação será mais rápida desta vez. O cantor também contou que pretende compartilhar sua rotina no hospital com os seguidores, publicando vídeos todas as manhãs para detalhae sua evolução.

"Vou mostrar a todo mundo como é que o ser humano consegue vencer as dificuldades com positividade na mente e alegria. Cabeça erguida!", declarou, reforçando sua fé e determinação em superar o desafio.