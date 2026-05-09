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Netinho revela retorno de linfoma após exames e inicia novo tratamento em Salvador

Cantor contou que procurou hospital após problema renal e descobriu recidiva da doença durante investigação médica

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 12:12

Cantor Netinho
Cantor Netinho Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Netinho revelou neste sábado (9) que voltou a enfrentar um linfoma. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, o artista contou que o retorno da doença foi identificado durante exames realizados para investigar um problema nos rins.

"E lá vou eu firme e forte em mais um desafio colocado na minha estrada por Deus para seguir me desenhando do jeito que sempre pedi a Ele!", escreveu o artista na legenda do vídeo publicado nas redes sociais.

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
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Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

Netinho explicou que procurou atendimento médico após perceber um acúmulo de urina nos rins ao longo da semana. Segundo ele, os exames detectaram uma obstrução no rim esquerdo, que já foi devidamente tratada e liberada pelos médicos.

Durante a investigação, porém, os médicos também identificaram a recidiva do linfoma. O cantor afirmou que passará por uma biópsia neste domingo (10) para definir qual será o tratamento mais adequado para o caso.

Apesar do novo diagnóstico, Netinho demonstrou confiança e afirmou acreditar que a internação será mais rápida desta vez. O cantor também contou que pretende compartilhar sua rotina no hospital com os seguidores, publicando vídeos todas as manhãs para detalhae sua evolução.

"Vou mostrar a todo mundo como é que o ser humano consegue vencer as dificuldades com positividade na mente e alegria. Cabeça erguida!", declarou, reforçando sua fé e determinação em superar o desafio.

Nos comentários da publicação, fãs e seguidores deixaram mensagens de apoio ao artista. "Já deu tudo certo!", escreveu uma internauta. "Deus no comando sempre! Você é guerreiro", comentou outra.

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