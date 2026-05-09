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'Vitória pessoal': Selton Mello detalha como abandonou vício de 25 anos

Ator compartilhou o processo e os hábitos que precisou mudar para abandonar o cigarro

Kamila Macedo

Publicado em 9 de maio de 2026 às 09:53

Selton Mello tem 53 anos de idade e 40 de carreira Crédito: Mauricio Nahas/divulgação

Selton Mello compartilhou com seus seguidores que está há quatro anos sem fumar, após 25 anos cultivando o vício. O ator celebrou a conquista nas redes sociais, explicando que decidiu expor o momento por considerá-lo uma vitória pessoal e uma forma de inspirar quem está passando pelo mesmo processo.

"Quatro anos longe do cigarro. Uma vitória pessoal bem grande e falo publicamente porque pode inspirar alguém. Foram 25 anos fumando. Fumando muito. Sentia um cansaço que não passava. Compreendi que o cigarro estava sugando meu fôlego, comendo minha energia. Era o fim dele na minha vida. Não troquei por vape, não usei adesivo. Decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim", iniciou o ator, que recentemente interpretou Rubens Paiva no longa-metragem “Ainda Estou Aqui”.

Selton Mello 1 de 8

Mello detalhou as dificuldades enfrentadas no início da jornada. “Espiritualmente, aquilo não me pertencia mais. O início foi muito difícil, desesperador, muita ansiedade, fissura, mas não impossível. Passei a comer bem mais, engordei bastante, mas sabia que depois eu equalizava isso, tudo valia a pena", continuou o relato.

O artista explicou que, para evitar recaídas, chegou a suspender o consumo de bebidas alcoólicas e café por um longo período, visando quebrar a associação com o hábito de fumar. "Demorei 6 meses pra tomar algum drink, muito medo de uma recaída. Um dia testei um vinho com os amigos, e deu certo, zero vontade de fumar. Café, eu demorei mais de 1 ano pra tomar de novo, medo enorme de associar. Hoje tomo café tranquilamente”.

Um dos principais fatores que o motivaram a manter a decisão foi o odor característico do cigarro. "Quando via alguém fumando, eu me aproximava, para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo! Se isso vai te impactar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar. Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado”, explicou o ator, atualmente com 53 anos.

"Não digo que sou ex-fumante. Estou sem fumar há quatro anos. E me sinto bem melhor. Acredite: é possível", finalizou.