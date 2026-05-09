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Anitta é anunciada como uma das atrações de cerimônia da Copa do Mundo; confira outros artistas confirmados

Artista brasileira se junta a nomes como Katy Perry e Tyla para o show de abertura do evento nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de maio de 2026 às 09:19

Anitta durante Ensaios da Anitta
Anitta durante Ensaios da Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta está confirmada como uma das artistas que irá integrar o grupo de atrações musicais dos shows de abertura da Copa do Mundo de 2026. A novidade foi anunciada pela FIFA na última sexta-feira (8). O início da competição contará com três cerimônias distintas nos países que compõem a América do Norte e sediam os jogos deste ano: México, Canadá e Estados Unidos.

A celebração no México marcará o pontapé inicial da Copa do Mundo, antecedendo o confronto entre a seleção mexicana e a África do Sul. Para o show de abertura em solo mexicano, as atrações confirmadas incluem nomes como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

Já no Canadá, a cerimônia ocorrerá no dia seguinte, 12 de junho, antes da partida entre a seleção canadense e Bósnia e Herzegovina. O espetáculo, sediado no estádio BMO Field, em Toronto, terá apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

A abertura nos Estados Unidos também acontece no dia 12 de junho e contará com Anitta, Katy Perry, Lisa, Rema e Tyla para agitar o Estádio SoFi, em Los Angeles. Outros artistas ainda devem ser anunciados para o evento, que precede o jogo entre a seleção americana e o Paraguai.

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Tags:

Copa do Mundo Anitta Show Abertura

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