COPA DO MUNDO

Anitta é anunciada como uma das atrações de cerimônia da Copa do Mundo; confira outros artistas confirmados

Artista brasileira se junta a nomes como Katy Perry e Tyla para o show de abertura do evento nos Estados Unidos

Kamila Macedo

Publicado em 9 de maio de 2026 às 09:19

Anitta durante Ensaios da Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta está confirmada como uma das artistas que irá integrar o grupo de atrações musicais dos shows de abertura da Copa do Mundo de 2026. A novidade foi anunciada pela FIFA na última sexta-feira (8). O início da competição contará com três cerimônias distintas nos países que compõem a América do Norte e sediam os jogos deste ano: México, Canadá e Estados Unidos.

A celebração no México marcará o pontapé inicial da Copa do Mundo, antecedendo o confronto entre a seleção mexicana e a África do Sul. Para o show de abertura em solo mexicano, as atrações confirmadas incluem nomes como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026 1 de 42

Já no Canadá, a cerimônia ocorrerá no dia seguinte, 12 de junho, antes da partida entre a seleção canadense e Bósnia e Herzegovina. O espetáculo, sediado no estádio BMO Field, em Toronto, terá apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

A abertura nos Estados Unidos também acontece no dia 12 de junho e contará com Anitta, Katy Perry, Lisa, Rema e Tyla para agitar o Estádio SoFi, em Los Angeles. Outros artistas ainda devem ser anunciados para o evento, que precede o jogo entre a seleção americana e o Paraguai.