MÚSICA

Em coma induzido após cirurgia, Bonnie Tyler tem estreia de turnê marcada para este mês e agenda até o fim de 2026

Voz de “Total Eclipse of the Heart” passou por procedimento intestinal de emergência em Portugal na última quarta-feira (6)

Kamila Macedo

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:32

Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler Crédito: Divulgação

A cantora galesa Bonnie Tyler foi colocada em coma induzido após ser submetida a uma cirurgia intestinal de emergência em Portugal, na última quarta-feira (6). O quadro delicado da artista ocorre em meio aos preparativos para sua nova turnê europeia, que tem estreia agendada para o dia 22 de maio, em Malta.

Intérprete do clássico “Total Eclipse of the Heart”, Tyler possui um cronograma extenso de apresentações, com datas marcadas até dezembro de 2026 no País de Gales. O roteiro da turnê inclui ainda passagens por países como Alemanha, Áustria, Inglaterra e Dinamarca. Em entrevista à revista Hello!, realizada em março, a cantora demonstrou entusiasmo com a rotina de shows e afirmou que estava “arrasando no palco”.

Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler 1 de 5

A internação aconteceu em um hospital de Faro, no sul de Portugal, região onde a artista mantém uma residência secundária. Ela foi levada às pressas para a unidade de saúde. De acordo com um porta-voz da galesa, o coma induzido é uma medida estratégica do protocolo médico para estabilizar o organismo após a operação. "Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste período difícil", declarou a equipe em nota oficial.