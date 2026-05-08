FOFURA!

Virginia se derrete com apresentação de Dia das Mães do filho na escola; veja fotos

Influenciadora compartilhou momento feliz ao lado do filho de 1 ano

Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 20:31

Virginia compareceu em apresentação de Dia das Mães do pequeno Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca fez uma publicação que exala fofura ao lado do filho, José Leonardo, de apenas 1 ano, na escola em que o filho estuda, durante apresentação de Dia das Mães. A data é celebrada no segundo domingo de maio, mas por inviabilidade muitas instituições de ensino antecipam apresentações escolares de estudantes para que eles homenageiam as mães.

No Instagram Virginia compartilhou várias fotos com o pequeno que realizou várias atividades, como cultivo de plantas.

Virginia em apresentação de José Leonardo 1 de 4

“Hoje foi dia da apresentação de dia das mães do Juju e ele dançou bonitinho demaisss! Minha semana foi toda de apresentação na escola. Eu amo ser mãe de 3 e principalmente ser mãe de vocês ??? obrigada Deus! 3/3✅. Agora que venha domingo ?❤️”, escreveu Virginia na legenda da publicação.

José Leonardo é fruto do relacionamento de Virginia com o cantor Zé Felipe, Juntos são pais ainda de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3.