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Família revela causa da morte do cantor sertanejo Adriano Muniz

Morte do artista pegou colegas e amigos de surpresa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 20:51

Cantor foi encontrado sem sinais vitais
Cantor foi encontrado sem sinais vitais Crédito: Reprodução | Instagram

A família do cantor sertanejo Adriano Muniz, que foi encontrado morto em sua própria casa na tarde desta quinta-feira (7), em Vicentes Pires, no Distrito Federal, informou que o artista teve mal súbito.

Segundo o jornal Metrópoles, a informação foi divulgada através de um comunicado nas redes sociais. O comunicado destaca a “alegria” que o cantor transmitia e “o amor a vida”, além do respeito e responsabilidade pela memória do cantor sertanejo.

Adriano Muniz

Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
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Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
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Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram

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A notícia da morte de Adriano pegou fãs e colegas de profissão de surpresa, gerando forte comoção nas redes sociais.

Informações preliminares indicam que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro ao artista, mas ao chegarem ao local, as equipes de resgate constataram que Adriano já estava sem sinais vitais.

De acordo com o jornal Metrópoles, agentes da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) preservaram a cena e deram início à investigação. A causa da morte não foi divulgada pelas autoridades. Peritos do Instituto de Criminalística foram mobilizados para o imóvel, procedimento padrão em casos de morte domiciliar.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames complementares. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do artista.

Nas rede sociais, vários fãs e colegas de trabalho do cantor se sensibilizaram com a notícia. “Descanse em paz amigo”, escreveu uma

mulher. “É serio? Jesus amado, a gentetava falando esses dias irmão ?”, comentou o cantor Rick Azevedo. “Meu primo amado. Você foi e sempre será lembrado com amor por toda a nossa família. Que dor!?”, escreveu a advogada Aline Dayane. Fãs utilizam as últimas publicações do cantor para deixar mensagens de despedida e força à família.

Adriano Muniz se consolidava com uma carreira de sucesso no Centro-Oeste e era visto como uma promessa do sertanejo. O cantor somava mais de 24 mil seguidores apenas no Instagram. Se apresentava em casas de shows, casas noturnas e festas privadas por todo o Distrito Federal.

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Adriano Muniz

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