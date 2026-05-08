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Quem era Adriano Muniz, cantor sertanejo encontrado morto aos 43 anos

Artista fazia shows em casas noturnas de Brasília e havia lançado música nova em 2025

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:38

Adriano Muniz
Cantor sertanejo Adriano Muniz Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor sertanejo Adriano Muniz foi encontrado morto dentro da própria casa, em Vicente Pires, no Distrito Federal, na tarde desta quinta-feira (7). Segundo a família, o artista, de 43 anos, sofreu um mal súbito.

Conhecido no cenário musical de Brasília, Adriano se apresentava com frequência em casas noturnas da capital federal e acumulava mais de 25 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava momentos da carreira, da rotina e da paixão por futebol.

Adriano Muniz

Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram
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Cantor sertanejo Adriano Muniz por Reprodução | Instagram

O cantor começou a trajetória artística em dupla, ao lado do músico Cláudio Lima, antes de seguir carreira solo em 2018. Nos últimos anos, passou a investir em novos projetos e lançamentos autorais.

O trabalho mais recente foi a música “Não Faz Sentido”, divulgada em outubro de 2025 em parceria com Roni Rafael. A canção ajudou a ampliar a presença do artista no cenário sertanejo do Centro-Oeste.

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Além da música, Adriano também costumava publicar registros pessoais nas redes sociais. Ele estava divorciado desde 2023.

A morte do cantor gerou comoção entre fãs e amigos. “Você brilhou no coração de todos nós! Já está fazendo falta”, escreveu uma seguidora. “Vai deixar saudades!”, comentou outra.

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