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Reality gospel em Salvador promete revelar novas bandas e dar vaga em festival de 2026

Competição terá etapas presenciais, transmissão ao vivo e final com espaço no palco principal do Bahia Gospel Festival

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:00

Reality gospel
Reality gospel Crédito: Reprodução

Bandas independentes da música cristã vão disputar espaço no palco do Bahia Gospel Festival 2026 em um novo reality musical lançado em Salvador. O Reality by Bahia Gospel Festival terá início oficial neste sábado (9), com anúncio das 40 bandas selecionadas para a competição.

O evento acontece a partir das 16h, na Calvary Church, no bairro Jardim Armação, e também contará com apresentações de Marcos Semeadores, Léo Oliveira e Projeto NPA. A entrada será solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

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A proposta do projeto é aproximar artistas independentes do circuito gospel baiano e ampliar a visibilidade de novos talentos do segmento. A competição será dividida em cinco etapas presenciais realizadas em Salvador, todas transmitidas ao vivo pelo YouTube.

Nas primeiras fases, as bandas passarão por avaliações feitas por uma comissão técnica até a definição dos finalistas. Segundo a organização, o reality também pretende movimentar a economia criativa local, envolvendo profissionais das áreas cultural, técnica e audiovisual ao longo do cronograma.

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As três bandas vencedoras da etapa final vão garantir espaço no palco principal do Bahia Gospel Festival 2026, marcado para o dia 27 de junho, em Salvador.

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