Reality gospel em Salvador promete revelar novas bandas e dar vaga em festival de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:00
Bandas independentes da música cristã vão disputar espaço no palco do Bahia Gospel Festival 2026 em um novo reality musical lançado em Salvador. O Reality by Bahia Gospel Festival terá início oficial neste sábado (9), com anúncio das 40 bandas selecionadas para a competição.
O evento acontece a partir das 16h, na Calvary Church, no bairro Jardim Armação, e também contará com apresentações de Marcos Semeadores, Léo Oliveira e Projeto NPA. A entrada será solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.
Veja qual o recado de Deus para você hoje
A proposta do projeto é aproximar artistas independentes do circuito gospel baiano e ampliar a visibilidade de novos talentos do segmento. A competição será dividida em cinco etapas presenciais realizadas em Salvador, todas transmitidas ao vivo pelo YouTube.
Nas primeiras fases, as bandas passarão por avaliações feitas por uma comissão técnica até a definição dos finalistas. Segundo a organização, o reality também pretende movimentar a economia criativa local, envolvendo profissionais das áreas cultural, técnica e audiovisual ao longo do cronograma.
As três bandas vencedoras da etapa final vão garantir espaço no palco principal do Bahia Gospel Festival 2026, marcado para o dia 27 de junho, em Salvador.