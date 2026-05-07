Isabella Santoni, a Karina de Malhação, completa 31 anos e ganha declaração apaixonada do marido milionário

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Fernanda Varela
Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:41
Isabella Santoni comemorou a chegada dos 31 anos com uma homenagem pública do marido, o empresário Henrique Blecher. Conhecida nacionalmente por interpretar Karina na temporada Sonhos, de Malhação, a atriz recebeu uma declaração apaixonada nas redes sociais nesta quarta-feira (7).
Isabella Santoni
Na publicação, Blecher compartilhou uma sequência de fotos da atriz em momentos da vida pessoal e profissional. No texto, ele destacou características da esposa e afirmou que ela transformou a rotina da família.
“Hoje é o aniversário de uma mulher rara. Uma mulher luminosa, forte, talentosa, criativa e que por onde passa preenche o lugar de vida e cor”, escreveu o empresário.
O marido da atriz ainda completou a homenagem com uma declaração de amor. “Feliz aniversário, meu amor. Que a vida te devolva, em dobro, toda a luz que você espalha por onde passa. Eu te amo”, publicou.
Longe das novelas desde Orgulho e Paixão, exibida em 2018, Isabella Santoni segue investindo em outros projetos na carreira artística. Atualmente, ela está em cartaz com a peça Baixa Sociedade, ao lado de Luiz Fernando Guimarães, Bruno Gissoni e Bruna Trindade, em temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo.
Nos últimos anos, a atriz também participou de produções no streaming. Um dos trabalhos mais conhecidos foi na série Dom, da Prime Video, estrelada por Gabriel Leone. Na trama inspirada na história de Pedro Dom, Isabella interpretou Viviane.