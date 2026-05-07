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Isabella Santoni, a Karina de Malhação, completa 31 anos e ganha declaração apaixonada do marido milionário

Atriz que viveu Karina em Malhação recebeu homenagem romântica nas redes sociais e segue longe das novelas da Globo

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:41

Isabella Santoni Crédito: Reprodução

Isabella Santoni comemorou a chegada dos 31 anos com uma homenagem pública do marido, o empresário Henrique Blecher. Conhecida nacionalmente por interpretar Karina na temporada Sonhos, de Malhação, a atriz recebeu uma declaração apaixonada nas redes sociais nesta quarta-feira (7).

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Na publicação, Blecher compartilhou uma sequência de fotos da atriz em momentos da vida pessoal e profissional. No texto, ele destacou características da esposa e afirmou que ela transformou a rotina da família.

“Hoje é o aniversário de uma mulher rara. Uma mulher luminosa, forte, talentosa, criativa e que por onde passa preenche o lugar de vida e cor”, escreveu o empresário.

O marido da atriz ainda completou a homenagem com uma declaração de amor. “Feliz aniversário, meu amor. Que a vida te devolva, em dobro, toda a luz que você espalha por onde passa. Eu te amo”, publicou.

Longe das novelas desde Orgulho e Paixão, exibida em 2018, Isabella Santoni segue investindo em outros projetos na carreira artística. Atualmente, ela está em cartaz com a peça Baixa Sociedade, ao lado de Luiz Fernando Guimarães, Bruno Gissoni e Bruna Trindade, em temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo.