EMOÇÃO

Filho de Gugu encontra objeto que pertenceu ao pai e emociona fãs nas redes sociais

João Augusto Liberato mostrou objeto usado pelo apresentador durante passagem pela Record

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 19:00

João e o pai, Gugu Crédito: Reprodução

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, compartilhou um momento nostálgico e emocionante nas redes sociais nesta quinta-feira (7). Aos 24 anos, o jovem mostrou que encontrou em casa um antigo crachá usado pelo pai durante a passagem pela Record TV.

Na publicação, João colocou lado a lado o crachá de Gugu e o dele, já como integrante da emissora. “Olha o que encontrei aqui em casa”, escreveu.

Gugu 1 de 5

O registro chamou atenção pela coincidência entre as trajetórias dos dois na televisão. Atualmente, João Augusto trabalha como repórter na Record e vem construindo carreira na comunicação.

Recentemente, ele participou do projeto João Liberato em Construção, no qual acompanhou os bastidores da emissora e teve contato direto com diferentes áreas da produção televisiva.

“O ‘João Liberato em Construção’ foi uma experiência que me ensinou muita coisa. Brinco falando que acabei fazendo uma espécie de ‘MBA em comunicação’ com a Record”, afirmou.

O filho de Gugu também contou que aprendeu observando os profissionais da emissora no dia a dia e destacou que ainda pretende evoluir na carreira.

Crachá Crédito: Reprodução

Além disso, João Augusto revelou que já se prepara para um novo projeto na TV, chamado Filhos de Quem, também na Record.