MORARIA?

Como é a cobertura de R$ 11 milhões com camarim e portas blindadas que Robinho teve que colocar à venda após ser preso

Imóvel de luxo tem piscina privativa, closets e decoração usada pela família do ex-jogador

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:00

Robinho Crédito: Reprodução

A cobertura onde o ex-jogador Robinho morava, em Santos, chama atenção pelo tamanho, localização e estrutura de luxo. Avaliado em R$ 11 milhões, o imóvel fica na orla da cidade, no bairro Aparecida, uma das regiões mais valorizadas do litoral paulista.

Com vista panorâmica para o mar, a cobertura possui 431 metros quadrados distribuídos em dois andares. O apartamento reúne ambientes amplos, decoração sofisticada e áreas de lazer privativas usadas pela família do ex-atleta antes da prisão.

Entre os principais espaços do imóvel estão uma piscina privativa com vista para a praia, área gourmet integrada, salas de estar, jantar e televisão, além de um escritório reservado. O apartamento também possui um camarim montado em um dos cômodos e dois closets.

Robinho colocou cobertura de R$ 11 milhões à venda 1 de 8

A área íntima conta com três suítes amplas, além de seis banheiros e dois lavabos espalhados pelo imóvel. A cobertura ainda possui dependência de empregada, cinco vagas de garagem e sistemas de segurança, incluindo portas blindadas e monitoramento por câmeras.

As imagens do apartamento divulgadas por imobiliárias mostram detalhes da decoração usada pela família de Robinho. Em um dos quartos aparece um letreiro com o nome da filha do ex-jogador. Os ambientes têm acabamento de alto padrão, móveis planejados, iluminação embutida e grandes janelas voltadas para o mar.

O condomínio residencial fica próximo a pontos conhecidos de Santos, como a Igreja Coração de Jesus, além de shopping centers, restaurantes e comércios da região.