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Segunda chance no amor? Descubra o que os astros preparam para o coração destes 3 signos até o final de semana (7 a 10 de maio)

Uma conversa inesperada ou um esbarrão no meio da tarde pode reacender uma chama que você achava que tinha apagado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 13:13

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O céu de hoje está com uma configuração especial para quem tem assuntos pendentes no coração. Sabe aquela pessoa que não sai da sua cabeça ou aquele "ex" que sumiu sem explicação? Esta quinta-feira traz uma energia de resgate. O destino parece estar movendo as peças para que conversas interrompidas sejam retomadas, permitindo que a cura aconteça de uma vez por todas.

Como é a mãe de cada signo

A mãe de Áries: a força da natureza - A força e a coragem da mãe de Áries que prepara os filhos para vencer qualquer desafio por Imagem gerada por IA
A mãe de Touro: o porto seguro - Carinho e estabilidade definem o colo acolhedor da mãe de Touro. por Imagem gerada por IA
A mãe de Gêmeos: a melhor amiga - Diálogo e versatilidade marcam a relação da mãe de Gêmeos com seus filhos por Imagem gerada por IA
A mãe de Câncer: o coração da casa - A intuição e o amor incondicional que só a mãe de Câncer consegue transmitir por Imagem gerada por IA
A mãe de Leão: a rainha orgulhosa - O brilho e a generosidade da mãe de Leão que protege sua prole com unhas e dentes por Imagem gerada por IA
A mãe de Virgem: a guia dedicada - O cuidado impecável e o apoio constante da mãe de Virgem em todos os detalhes da vida por Imagem gerada por IA
A mãe de Libra: a busca pela harmonia - Justiça e equilíbrio são os pilares da educação da mãe de Libra por Imagem gerada por IA
A mãe de Escorpião: a guardiã intuitiva - A proteção intensa e o vínculo inquebrável da mãe de Escorpião com seus filhos por Imagem gerada por IA
A mãe de Sagitário: a parceira de aventuras - Liberdade e alegria de viver são os grandes ensinamentos da mãe de Sagitário por Imagem gerada por IA
A mãe de Capricórnio: o exemplo de determinação - A base sólida e o senso de responsabilidade que a mãe de Capricórnio transmite por Imagem gerada por IA
A mãe de Aquário: a visionária moderna - Originalidade e respeito à individualidade marcam a maternidade da mãe de Aquário por Imagem gerada por IA
A mãe de Peixes: a alma sensível - A magia e a sensibilidade infinita da mãe de Peixes que acolhe todos os sonhos por Imagem gerada por IA
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A mãe de Áries: a força da natureza - A força e a coragem da mãe de Áries que prepara os filhos para vencer qualquer desafio por Imagem gerada por IA

Não se assuste se receber uma mensagem do nada ou se um rosto familiar aparecer no seu caminho. O Universo está oferecendo uma segunda chance, mas cabe a você decidir se vale a pena abrir o portão ou apenas manter a boa lembrança. Às vezes, o reencontro serve apenas para fechar um ciclo com maturidade e seguir em frente com o coração leve.

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Para os solteiros, a quinta-feira também é intensa. Existe uma forte tendência de surgir alguém que parece "familiar" logo de cara, criando uma conexão imediata. Este mês de maio será marcado por decisões importantes no campo afetivo, e o dia de hoje é o ponto de partida para quem busca um compromisso mais sério e menos jogos emocionais.

Escorpião, Peixes e Libra sentem essa vibração com mais força hoje. Se o seu coração der um pulo, ouça o que ele tem a dizer, mas não esqueça da sua razão. O amor verdadeiro traz paz, não caos. Aproveite esse clima de romance no ar para dizer o que sente e deixar as mágoas no passado.

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Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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