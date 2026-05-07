ASTROLOGIA

Segunda chance no amor? Descubra o que os astros preparam para o coração destes 3 signos até o final de semana (7 a 10 de maio)

Uma conversa inesperada ou um esbarrão no meio da tarde pode reacender uma chama que você achava que tinha apagado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 13:13

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O céu de hoje está com uma configuração especial para quem tem assuntos pendentes no coração. Sabe aquela pessoa que não sai da sua cabeça ou aquele "ex" que sumiu sem explicação? Esta quinta-feira traz uma energia de resgate. O destino parece estar movendo as peças para que conversas interrompidas sejam retomadas, permitindo que a cura aconteça de uma vez por todas.



Como é a mãe de cada signo 1 de 12

Não se assuste se receber uma mensagem do nada ou se um rosto familiar aparecer no seu caminho. O Universo está oferecendo uma segunda chance, mas cabe a você decidir se vale a pena abrir o portão ou apenas manter a boa lembrança. Às vezes, o reencontro serve apenas para fechar um ciclo com maturidade e seguir em frente com o coração leve.



Para os solteiros, a quinta-feira também é intensa. Existe uma forte tendência de surgir alguém que parece "familiar" logo de cara, criando uma conexão imediata. Este mês de maio será marcado por decisões importantes no campo afetivo, e o dia de hoje é o ponto de partida para quem busca um compromisso mais sério e menos jogos emocionais.

