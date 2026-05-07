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Thiago Lacerda revela que nunca falou italiano em 'Terra Nostra': 'Tive que enganar'

Ator divertiu o público ao contar como 'fingiu' o sotaque de Matteo em apenas 23 dias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:00

Thiago Lacerda revela que nunca falou italiano em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução/TV Globo 

Quem assistiu ao clássico Matteo em Terra Nostra nem imagina que por trás daquele sotaque carregado existia um jovem ator correndo contra o tempo. Nesta quinta-feira (7), Thiago Lacerda esteve no programa Encontro com Patrícia Poeta e abriu o jogo sobre os perrengues que passou para encarnar o imigrante italiano.

O ator revelou que o processo de preparação foi uma verdadeira maratona. Com apenas 23 dias entre passar no teste e começar a gravar, Thiago se mudou para um hotel em São Paulo e viveu uma imersão completa; aulas de dança, almoços com a comunidade italiana e muita tarantela. Porém, o tempo era curto demais para a fluência.

Novela 'Terra Nostra'

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio como Giuliana em ‘Terra Nostra', de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Terra Nostra', com a esposa Marilene Barbosa; ao lado, Antonio Calloni, Ana Paula Arósio e Lu Grimaldi na novela de 1999 por Reprodução/Redes sociais/Divulgação/Globo
Antonio Calloni em cena de 'Terra Nostra' por Reprodução/Globoplay
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Adriana Lessa interpretou a ex-escravizada Naná em Terra Nostra por Reprodução
Matteo (Thiago Lacerda) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
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Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução

Com sinceridade e bom humor, Thiago confessou que a ficha caiu rápido: ele não se tornaria um poliglota em menos de um mês. "Descobri rápido que eu não ia aprender a falar italiano e dançar... eu tinha que aprender a enganar", disparou o ator.

O 'truque' deu tão certo que ele conseguiu criar um sotaque convincente o suficiente para enganar até os telespectadores mais atentos. Ele lembrou, entre risos, que muita gente o parava na rua achando que ele era estrangeiro de verdade. "As pessoas vinham falar comigo e se assustavam quando eu respondia em português. Eu dizia: 'Lá na Tijuca a gente fala português!'", brincou.

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Antes de conquistar o país como Matteo em 1999, Thiago passou por 'Malhação', 'Hilda Furacão' e 'Pecado Capital'. Agora, o galã se prepara para um novo desafio, ele está confirmado no elenco de 'Por Você', a próxima novela das 19h que estreia em agosto, substituindo 'Coração Acelerado'.

Apesar da ansiedade dos fãs, ele manteve o mistério sobre o novo personagem. "Me pediram para não me aprofundar muito", revelou.

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Terra Nostra Ator de Terra Nostra Thiago Lacerda Patrícia Poeta

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