BASTIDORES

Thiago Lacerda revela que nunca falou italiano em 'Terra Nostra': 'Tive que enganar'

Ator divertiu o público ao contar como 'fingiu' o sotaque de Matteo em apenas 23 dias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:00

Thiago Lacerda revela que nunca falou italiano em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem assistiu ao clássico Matteo em Terra Nostra nem imagina que por trás daquele sotaque carregado existia um jovem ator correndo contra o tempo. Nesta quinta-feira (7), Thiago Lacerda esteve no programa Encontro com Patrícia Poeta e abriu o jogo sobre os perrengues que passou para encarnar o imigrante italiano.

O ator revelou que o processo de preparação foi uma verdadeira maratona. Com apenas 23 dias entre passar no teste e começar a gravar, Thiago se mudou para um hotel em São Paulo e viveu uma imersão completa; aulas de dança, almoços com a comunidade italiana e muita tarantela. Porém, o tempo era curto demais para a fluência.

Novela 'Terra Nostra' 1 de 12

Com sinceridade e bom humor, Thiago confessou que a ficha caiu rápido: ele não se tornaria um poliglota em menos de um mês. "Descobri rápido que eu não ia aprender a falar italiano e dançar... eu tinha que aprender a enganar", disparou o ator.

O 'truque' deu tão certo que ele conseguiu criar um sotaque convincente o suficiente para enganar até os telespectadores mais atentos. Ele lembrou, entre risos, que muita gente o parava na rua achando que ele era estrangeiro de verdade. "As pessoas vinham falar comigo e se assustavam quando eu respondia em português. Eu dizia: 'Lá na Tijuca a gente fala português!'", brincou.

Antes de conquistar o país como Matteo em 1999, Thiago passou por 'Malhação', 'Hilda Furacão' e 'Pecado Capital'. Agora, o galã se prepara para um novo desafio, ele está confirmado no elenco de 'Por Você', a próxima novela das 19h que estreia em agosto, substituindo 'Coração Acelerado'.