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Afastada das novelas, saiba por onde anda Ângela Vieira, a vilã Janete Magliano de 'Terra Nostra'

Atriz decidiu focar em outros projetos, mas não abriu mão da atuação

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:00

Ângela Vieira
Ângela Vieira Crédito: Reprodução (Cedoc/Globo | Instagram)

Parece que alguns atores foram feitos perfeitamente para alguns papéis, um assunto que até já virou meme nas redes sociais. É o caso de Ângela Vieira, atriz que viveu a vilã Janete Magliano, na novela “Terra Nostra”, atual reprise da “Edição Especial”, da TV Globo. A atriz já interpretou várias ‘dondocas’ e madames em tramas da emissora.

Na trama, Janete Magliano é um vilá soberba que despreza imigrantes, casada por interesse com Francesco (Raul Cortez). Ela trama contra Giuliana (Ana Paula Arósio), roubou seu neto e o entrega a uma instituição. Como castigo, perde o status, engravida de Josué (Juan Alba) e, no final, sofre com a morte do bebê.

Ângela Vieira

Atriz por Reprodução | Instagram
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Afastada das tramas da TV Globo desde “Além da Ilusão”, de 2022, trama em que deu vida a Lisie, mãe de Tenório (Jayme Matarazzo), que ajudava o filho a conquistar a liberdade. Hoje a atriz investe muito no cuidado com a saúde, algo que nunca abriu mão.

Em suas redes sociais, compartilha sua rotina de cuidados, e mantém um quadro que aborda tópicos sobre cuidados com a saúde para mulheres acima de 50 anos, como menopausa e outros, sempre em colaboração com profissionais da saúde que ajudam a dar embasamento nos assuntos abordados.

Mesmo com foco nas redes sociais, a atriz também não abriu mão de atuar. Sua última aparição foi em “Maldivas”, série da Netflix de 2022, onde vive a avó de LIz (Bruna Marquezine) e tem um papel fundamental na trama, agindo como uma figura antagônica que força Léia (Vanessa Gerbelli) a abandonar a neta após uma falsa acusação de crime, enviando capangas para persegui-la.

A atriz já participou de produções como “Em Família”, “Senhora do Destino”, “Cobras & Lagartos”, “Flor do Caribe”, entre outras novelas da TV Globo.

Tags:

Terra Nostra

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