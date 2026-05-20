Anjo da Guarda envia proteção para 4 signos nesta quarta-feira (20 de maio): energia do dia favorece decisões importantes

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de maio de 2026 às 00:00
A quarta-feira (20) começa com uma energia de firmeza e clareza emocional. O Anjo da Guarda indica que algumas pessoas precisarão tomar decisões importantes, principalmente em situações que vinham sendo adiadas por medo ou insegurança.
A orientação é confiar mais na própria intuição e parar de aceitar aquilo que já não faz bem. Para quatro signos, o momento será de definição.
Áries
Arianos podem sentir necessidade de colocar limites em situações desgastantes. O Anjo da Guarda indica força para mudanças.
O ideal será agir com equilíbrio.
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Câncer
Cancerianos podem viver conversas importantes ligadas à vida emocional ou familiar. O momento favorece clareza.
O recado é não esconder sentimentos.
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Virgem
Virginianos podem perceber que está na hora de mudar hábitos e prioridades. O Anjo da Guarda indica reorganização.
O momento pede coragem para sair do automático.
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Sagitário
Sagitarianos podem receber sinais importantes sobre caminhos e decisões futuras. O dia favorece respostas.
O ideal será confiar mais no próprio caminho.
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Mensagem do dia
Toda mudança importante começa quando você decide não aceitar mais o que te limita.