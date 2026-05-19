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Quanto ganha o elenco de Friends? Série rende fortuna milionária aos atores até hoje

Mais de 20 anos após o fim da sitcom, protagonistas continuam recebendo valores impressionantes graças aos direitos da série

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 23:52

Elenco continua recebendo cerca de R$ 100 milhões por ano com os direitos da série Crédito: Reprodução

O sucesso de Friends continua enchendo os bolsos de seus protagonistas mesmo décadas após o último episódio ir ao ar. Segundo revelou recentemente Lisa Kudrow, cada integrante do elenco principal recebe cerca de US$ 20 milhões por ano apenas com os lucros gerados pela série.

Na cotação atual, o valor equivale a aproximadamente R$ 100 milhões anuais para cada ator. O pagamento vem de contratos de distribuição, reprises em canais de televisão e acordos milionários com plataformas de streaming que mantêm a sitcom disponível em diversos países.

Friends foi um fenômeno nos anos 90

Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
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Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação

Além de Lisa Kudrow, o grupo principal de Friends era formado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry, morto em 2023.

O elenco já havia entrado para a história da televisão nos anos 2000 ao negociar salários inéditos para a época. Nas últimas temporadas, cada ator recebia US$ 1 milhão por episódio, transformando Friends em uma das produções mais caras e lucrativas da TV americana.

Mesmo encerrada em 2004, a série segue entre os títulos mais assistidos do streaming e continua movimentando cifras milionárias para a Warner Bros. e para os atores envolvidos no projeto.

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