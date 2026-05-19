Quanto ganha o elenco de Friends? Série rende fortuna milionária aos atores até hoje

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de maio de 2026 às 23:52
O sucesso de Friends continua enchendo os bolsos de seus protagonistas mesmo décadas após o último episódio ir ao ar. Segundo revelou recentemente Lisa Kudrow, cada integrante do elenco principal recebe cerca de US$ 20 milhões por ano apenas com os lucros gerados pela série.
Na cotação atual, o valor equivale a aproximadamente R$ 100 milhões anuais para cada ator. O pagamento vem de contratos de distribuição, reprises em canais de televisão e acordos milionários com plataformas de streaming que mantêm a sitcom disponível em diversos países.
Friends foi um fenômeno nos anos 90
Além de Lisa Kudrow, o grupo principal de Friends era formado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry, morto em 2023.
O elenco já havia entrado para a história da televisão nos anos 2000 ao negociar salários inéditos para a época. Nas últimas temporadas, cada ator recebia US$ 1 milhão por episódio, transformando Friends em uma das produções mais caras e lucrativas da TV americana.
Mesmo encerrada em 2004, a série segue entre os títulos mais assistidos do streaming e continua movimentando cifras milionárias para a Warner Bros. e para os atores envolvidos no projeto.