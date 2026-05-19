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Quanto ganha o elenco de Friends? Série rende fortuna milionária aos atores até hoje

Mais de 20 anos após o fim da sitcom, protagonistas continuam recebendo valores impressionantes graças aos direitos da série

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 23:52

Elenco continua recebendo cerca de R$ 100 milhões por ano com os direitos da série Crédito: Reprodução

O sucesso de Friends continua enchendo os bolsos de seus protagonistas mesmo décadas após o último episódio ir ao ar. Segundo revelou recentemente Lisa Kudrow, cada integrante do elenco principal recebe cerca de US$ 20 milhões por ano apenas com os lucros gerados pela série.

Na cotação atual, o valor equivale a aproximadamente R$ 100 milhões anuais para cada ator. O pagamento vem de contratos de distribuição, reprises em canais de televisão e acordos milionários com plataformas de streaming que mantêm a sitcom disponível em diversos países.

Friends foi um fenômeno nos anos 90 1 de 6

Além de Lisa Kudrow, o grupo principal de Friends era formado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry, morto em 2023.

O elenco já havia entrado para a história da televisão nos anos 2000 ao negociar salários inéditos para a época. Nas últimas temporadas, cada ator recebia US$ 1 milhão por episódio, transformando Friends em uma das produções mais caras e lucrativas da TV americana.